Antarktika'daki erimeyle deniz seviyesi yükseliyor

Antarktika'daki iklim değişikliğini inceleyen yeni bir araştırma, küresel deniz seviyesinin, mevcut tahminlerden iki kat fazla artabileceğini gösterdi.

BBC çevre muhabiri Matt McGrath'ın haberine göre modelleme çalışmasıyla varılan bulgular, Antarktika'daki erimenin, bu yüzyılın sonuna kadar deniz seviyesini bir metreden daha fazla yükseltebileceğine işaret ediyor.

Araştırmaya göre de 2500 yılına kadar, dünya genelinde seviye 13 metre yükselebilir.

Uzmanlar, karbon emisyonunda hızla kesintiye gitmenin bu riski sınırlandırabileceğini söylüyor.

Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), 2013 yılındaki araştırmasında karbon emisyonlarında kısıtlama olmazsa, dünya genelinde denizlerin 2100 yılına kadar 98 cm yükseleceğini öngörüyordu.

Fakat IPCC'nin tahminleri, Antarktika'dan minimum katkıya göre yapıldı.

O tarihten bu yana yapılan diğer analizler, artışın daha yüksek olacağını gösteriyor.

Fiziki süreç gözlemlendi

Son araştırma, okyanusların son 2800 yılda hiç görülmediği kadar hızla yükseldiğini ortaya koyuyor. Bu da, 2100 yılına kadar seviyenin 1.31 metre daha yükselebileceği anlamına geliyor.

Geçen yıl yapılan bir inceleme, bir metre veya daha fazla yükselme ihtimalini çok olası görmezken, yeni araştırma ise deniz seviyesinin 2100 yılında 1.14 metre daha yükselebileceğini ileri sürüyor.

Bilim insanları kendi modellerinin daha doğru bir öngörüde bulunduğunu söylüyor zira ilk defa fiziki süreçlerin yarattığı etkiler de araştırma kapsamına dahil edildi.

Diğer modellemeler, ılık suların buz sahanlığını alttan eritmesine odaklanıyordu. Yeni araştırma ise, yüzeyde eriyen suyun etkisini ve yağmur damlaların tepen inip buzun kırılmasında yarattığı etkiyi de içeriyor.

Bu model ayrıca, yüzen buz sahanlığının dağılmasının yarattığı etkiyi de hesaplıyor.