Antarktika'daki bir buzuldan 'dağ' koptu

T24 - Antarktika'daki bir buzuldan, başka bir dağın çarpması sonucu Çubuk ilçesinin iki katı büyüklüğünde bir buz dağının koptuğu bildirildi.





Bilim adamları, çarpışma sonucu bu ay başında, Mertz Buzulu'nun su seviyesinin üzerindeki kısmından kopan kütlenin toplam yüzölçümünün 2 bin 500 kilometre kare olduğunu belirtti.



Avustralya Antarktika Araştırmaları uzmanlarından Rob Massom, "buzuldaki kopmanın küresel ısınmanın sonucu değil, doğal bir süreç olduğunu" kaydetti.





Bilim adamından korkutan uyarı



Tazmanya’daki Antarktik İklim ve Ekosistemleri Araştırma Merkezi’nde buzulbilimci olan Dr Neal Young ise BBC’ye yaptığı açıklamada dip suyu olarak da bilinen süper soğuk suyun üretiminde meydana gelebilecek bir kesintinin okyanus akıntılarını etikeleyeceğini ve bunun da önümüzdeki yıllarda hava durumunu değiştireceğini söyledi.



Dr Young, “Bu alan Antarktika’da üretilen dip suyunun yüzde 25’ine tekabül ediyor ve bu yüzden de akıntı devirdaim oranında büyük bir azalma meydana gelecek. Bunu sonuçlarını hemen farkedemeyeceksiniz ama hava durumunun yanı sıra penguenler ve bölgedeki diğer doğal yaşam üzerinde olumsuz etkileri olacak” dedi.





