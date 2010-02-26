T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Antarktika'daki bir buzuldan 'dağ' koptu

Antarktika'daki bir buzuldan, başka bir dağın çarpması sonucu Çubuk ilçesinin iki katı büyüklüğünde bir buz dağının koptuğu bildirildi.

26 Şubat 2010 02:00

T24 - Antarktika'daki bir buzuldan, başka bir dağın çarpması sonucu Çubuk ilçesinin iki katı büyüklüğünde bir buz dağının koptuğu bildirildi.


Bilim adamları, çarpışma sonucu bu ay başında, Mertz Buzulu'nun su seviyesinin üzerindeki kısmından kopan kütlenin toplam yüzölçümünün 2 bin 500 kilometre kare olduğunu belirtti.

Avustralya Antarktika Araştırmaları uzmanlarından Rob Massom, "buzuldaki kopmanın küresel ısınmanın sonucu değil, doğal bir süreç olduğunu" kaydetti.


Bilim adamından korkutan uyarı

Tazmanya’daki Antarktik İklim ve Ekosistemleri Araştırma Merkezi’nde buzulbilimci olan Dr Neal Young ise BBC’ye yaptığı açıklamada dip suyu olarak da bilinen süper soğuk suyun üretiminde meydana gelebilecek bir kesintinin okyanus akıntılarını etikeleyeceğini ve bunun da önümüzdeki yıllarda hava durumunu değiştireceğini söyledi.

Dr Young, “Bu alan Antarktika’da üretilen dip suyunun yüzde 25’ine tekabül ediyor ve bu yüzden de akıntı devirdaim oranında büyük bir azalma meydana gelecek. Bunu sonuçlarını hemen farkedemeyeceksiniz ama hava durumunun yanı sıra penguenler ve bölgedeki diğer doğal yaşam üzerinde olumsuz etkileri olacak” dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24