Antarktika'da 'kaçak tohum' tehdidi

T24 - Bilim insanları, Antarktika’ya diğer kıtalardan çok fazla bitki tohumu getirildiğini ve bu durumun buzul kıtanın ekosistemini ciddi ölçüde bozabileceği uyarısında bulundu.



Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanlarının ve turistlerin ayakkabı ve giysileri vasıtasıyla Antarktika’ya ulaşan tohum ve bitki materyali, küresel ısınma nedeniyle eriyen buzlara karışıyor.

Güney Afrika’nın Stellenbosch Üniversitesi’nden Steven Chown ve meslektaşları tarafından yazılan raporda, Antarktika’daki insan faaliyetlerinin önemli derecede arttığı ve kıtadaki ekosistemin bozulabileceği uyarısı yapıldı. Raporda, 2007-2008 yaz döneminde, Antarktika’ya yaklaşık 33 bin turist ve yedi bin bilim insanı geldiğine dikkat çekilerek, bilinçsiz olarak kıtanın ekosistemine yabancı bitkilere ait materyal taşındığı ifade edildi.



Kaçak tohum şoku



Chown ve ekibi, söz konusu sorunun ciddiyetini saptayabilmek için, 5,700 turist, bilim insanı ve bu kişilerin seyahet ettiği gemiler ile gemilerin mürettebatına bazı sorular sordu. Ayrıca, Antarktika’ya seyahet eden kişilerin giysileri, valizleri, çantaları ve diğer seyahat eşyaları incelendi. Sonuç olarak, 850 valiz ve çantada, 2.686 ‘kaçak’ bitki bulundu.

Chow ve ekibi, her ziyaretçinin ortalama 9,5 tohum taşıdığı hesabından yola çıkarak, 2007-2008 döneminde Antarktika’ya 70 bin kaçak tohum getirildiğini düşünüyor. Araştırmacıların beraberinde getirdikleri kaçak tohum miktarı ise turistlerin yaklaşık iki katı.

Kaçak tohumların neredeyse yarısının Antarktika veya Alpler gibi çok soğuk iklimlerden geldiğini belirten araştırmacılar, bu bitkilerin zor şartlarda hayatta kalma olasılığının yüksek olduğunu ifade etti. Chown, “Birçok insan Antarktika’yı sadece buzlarla kaplı bir kıta olarak görüyor ve ekosisteminde bir değişim yaşanmayacağını zannediyor. Ancak bu doğru değil” dedi.



“Penguenleri bile yerler"



İngiltere Antarktika Araştırmaları Kurumu’ndan Peter Convey, kaçak tohumların, Antarktika’nın milyonlarca yıldır korunan doğasına büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Convey, ABD’den gelen domuzotu ile Japonya ve Çin’den gelen japonsarmaşığının, buzul kıtada salgın gibi yayılabileceği uyarısını yaptı.

Convey, Antarktika’ya seyahet eden kişilerin, beraberlerinde ne getirdikleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek, “Eğer kemirgenler bir kez Antarktika’ya ayak basarsa, burada yaşayan dev kuş kolonileri için çok büyük bir tehdit oluşturabilirler... Sıçanlar penguenlerle beslenmeye eğilimli değil, ancak aç kaldıkları anda bunu düşüneceklerdir” dedi.