Antarktika'da bulunan 100 yıllık kek tazelerini aratmadı

Antarktika'daki araştırmacılar 100 yıldan daha uzun bir süre önceden kalma olduğu sanılan meyveli bir kek bulmanın heyecanını yaşıyor. Kekin, İngiliz bir kaşifin ekibine ait olduğu düşünülüyor. Keşfi asıl ilgi çekici kılan şeyse kekin görünüş ve koku itibarıyla tazelerinden pek farkı yok gibi duruyor olması.

Antarktika'nın koruma altındaki Cape Adare yarımadasında yer alan kulübelerin restorasyonu üzerinde çalışan Antarctic Heritage Trust (Antarktika Mirası Vakfı) görevlileri, 100 yıl öncesinden kaldığı sanılan, ambalajından çıkarılmamış ve 'bugüne dek hiç bozulmadan kalabilmiş' meyveli kek buldu.

Vakıf, sitesinden yaptığı açıklamada kekin Huntley & Palmers adlı İngiliz bisküvi fabrikasında üretilmiş olabileceğini belirtti. Açıklamaya göre kekin bölgeye 1910-1913 tarihleri arasında İngiliz kaşif Robert Falcon Scott'un başında bulunduğu ekipten biri tarafından getirildiği tahmin ediliyor.

Açıklamada kağıda sarılı halde bir kutuya konduktan sonra kutusu deforme olduğu halde kendisi bozulmadan kalmış olan kekin görünüş ve koku itibariyla 'neredeyse yenilebilir' olduğuna da dikkat çekildi.

Koruma programını yürüten Lizzie Meek, Cape Adare kulübelerindeki çalışmalarının henüz ikinci haftasında, bu denli iyi muhafaza edilmiş bir kek bulmanın kendileri için sürpriz olduğunu söyledi: "Bu, içerdiği yüksek enerji miktarıyla Antartika koşullarında ideal bir besin kaynağı ve günümüzde de buzullara yapılan gezilerde bir numaralı gıda.”

Kek, kulübelerin restorasyonu tamamlandıktan sonra yerine bırakılacak.