Antarktika'dan çıktı; 3000 kilometre yol yapan penguen Yeni Zelanda kıyılarında görüldü

Bir penguen doğal yaşam alanı Antarktika’dan yola çıkarak en az 3000 kilometre yol gitti ve kendini Yeni Zelanda kıyılarında buldu.

BBC’de yer alan habere göre, Yeni Zelanda’da kıyı bölgesinde yaşayanlar pengueni bularak ona “Pingu” adını taktı.

Pengueni kıyıda görenler uzman ekipleri aradı. 10 yıldır penguenlerle çalışan Thomas Stracke olay yerine gittiğinde kıyıdakinin yalnızca Antarktika’da bulunan Adelie penguenlerinden olduğunu tespit etti.

Pingu üzerinde yapılan kan testleri, penguenin biraz düşük kilolu ve susuz olduğunu gösterdi. Pingu, ihtiyacı olan tedaviyi aldıktan sonra köpeklerin bulunmadığı başka güvenli bir sahile taşınacak.

Uzmanlar, Antarktika’da yaşadığı bilinen Adelie penguenlerinin Yeni Zelanda’da bugüne kadar üç kere görüldüğünü ancak bu sayının artışının endişe verici olabileceğini söylüyor.

Otago Üniversitesi’nden zooloji profesörü Philip Seddon “Eğer Adeline penguenlerinin her yıl Yeni Zelanda’ya geldiğini görürsek, okyanusta bir şeylerin değiştiğini anlayabiliriz” dedi.