Antarktika'da rekor sıcaklık kaydedildi: 18.3 derece

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Antarktika, tarihinin en yüksek kayıtlı sıcaklığına ulaştı. Arjantin'e ait bir araştırma istasyonunun termometresi sıcaklığın 18.3 dereceye kadar yükseldiğini kaydetti.

Kıtadaki yarımadanın kuzey ucunda yer alan Esperanza istasyonunda alınan kayıtlar, daha önce kayıt altına alınan en yüksek sıcaklık olan 17.5 derceyi aştı. Antarktika bu sıcaklığa 2015'in Mart ayında ulaşmıştı.

Arjantin'e ait bir meteoroloji ajansın rekoru Twitter'dan duyurdu. İstasyonda 1961'den bu yana alınan kayıtlar bulunuyor.

Antartika'da bulunan yarımadanın Güney Amerika'ya yakın kısmı dünyada en hızlı ısınan bölgelerden biri. Bahsedilen bölge son 50 yılda neredeyse 3 derece ısındı.