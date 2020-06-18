Antarktika’da bulunan gizemli fosilin yumurta olduğu anlaşıldı

2011 yılında Antarktika’da bulunan ve o tarihten beri Şili’de bir müzede saklanan fosilin gizemi yeni bir çalışmayla ortaya çıkarıldı. Fosili inceleyen bilim insanları, fosilin tarih öncesi bir deniz sürüngenin yumuşak kabuklu yumurtası olduğunu belirlediler.

Şilili bilim insanları, 2011 yılında Antarktika’da yaptıkları çalışma sırasında futbol topu büyüklüğünde bir fosil bulmuşlardı. Buruşmuş büyük bir patates benzeri görüntüye sahip olan fosilin gizemi çözülemediği için bilim insanları, fosile “şey” adını vermişlerdi. Futbol topu büyüklüğündeki fosilin gizemi, yapılan yeni bir analizle çözülmüş oldu. Webtekno'da yer alan habere göre, yeni analiz, fosilin tarih öncesi bir deniz sürüngeninin yumuşak kabuklu yumurtası olduğunu ortaya çıkardı. Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, 68 milyon yaşında olan fosilin deniz canlılarının evrimi hakkında yeni bilgileri sunacağını düşünüyorlar.

Fosil üzerinde çalışma yapan bilim insanlarından Texas Üniversitesi’nden Lucas Legendre, iyi korunmuş yumuşak kabuklu yumurta fosillerinin çok nadir bulunabildiğini açıkladı. Legendre, “Bu yeni yumurta, şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük yumuşak kabuklu yumurta. Bu yumurtaların bu kadar büyük bir boyuta ulaşabileceğini bilmiyorduk ve devasa bir deniz sürüngeninin yumurtası olduğunu varsaydığımızda aynı zamanda bu hayvanların üreme stratejisi hakkında eşsiz bir ipucu olabilir” dedi.

2011 yılında Antarktika’da bulunan yumurta fosili, 28x18 cm büyüklüğüne sahip durumda. Yumurtayı bulan bilim insanları, büyüklüğü, görünüşü ve içinde kaynağını doğrulayacak bir iskelet bulunmaması nedeniyle yumurta hakkında bir hipotez geliştirememişti.

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