Antarktika buz örtüsü, zannedilenin aksine kalınlaşıyor

Küresel ısınma endişelerinin sürdüğü bir dönemde Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nden (NASA) şaşırtıcı bir açıklama geldi. Meteoroloji uydularına dayanan yeni araştırmasının sonuçlarını değerlendiren NASA, Antarktika’daki buz örtüsünün kaybettiğinden daha fazla kar kazandığını gösterdi.

Hürriyet'in haberine göre, NASA'nın uydu verilerinden yola çıkarak yaptığı değerlendirmeye göre, Antarktik buz örtüsü 1992-2001 yılları arasında her yıl 112 milyar ton buz kazandı. Net buz artışı 2003-2008 yıllarında yılda 82 milyar tona geriledi.

NASA Goddard Uzay Uçuşu Merkezi’nden Jay Zwally, “Antarktika’da buzul kaybı olduğunu gösteren geçmişteki araştırmaları kabul ediyoruz. Uyuşmadığımız nokta ise Doğu Antarktika ile Batı Antarktika’nın iç bölgelerindeki buz artışının diğer bölgelerdeki kayıpları geride bırakması” dedi.

Zwally, Antarktika’daki kar ve buzul artışının sadece 20-30 yıl içinde yeniden tersine dönebileceği uyarısı da yaptı. Aynı araştırmada Antarktika’nın batısındaki buzul erimesinin denizleri üç metreye kadar artırabileceği de vurgulandı.