Antalya'yı 9.42, İstanbul'u 10.7 milyon kişi ziyaret etti

Elif Varan / İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Dünyanın en çok seyahat edilen 162 kenti için, turistik ziyaret ve harcama trendlerini inceleyen raporda; İstanbul 10.7 milyon, Antalya ise 9.42 milyon ziyaretçiye ulaştı.

İstanbul, Avrupa yatılı ziyaretçi sayısı sıralamasında üçüncülüğünü korurken, dünyada ise bir basamak yükselerek 9. sıraya çıktı.

Rapor ayrıca İstanbul’u ziyaret eden seyahat severlerin 2016 yılında toplamda 5.80 milyar dolara yakın harcama yaptıklarını, 2017 yılında ise bu rakamın 6.75 milyar dolara yükseldiğini ortaya koydu. Antalya’da ise bu rakam 2017 verilerine göre 5.94 milyar dolara çıkarken bir önceki yıla göre 2.21 milyar dolar artış belirlendi.

“Hedef Şehirler Endeksi 2018”e göre İstanbul’a en çok turist gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, İran ve Almanya olurken, Antalya’da Ruslar birinci sırada yer aldı. Rusya’yı Almanya ve Ukrayna’nın izlediği Antalya aynı zamanda, Mekke’nin ardından 14 gün ile en uzun kalınan ülkeler sıralamasında dünyada 2. sırada yer aldı.

Dünyada ziyaretçilerin günlük ortalama harcama miktarı hesaplandığında Dubai, 537 dolar ile en yakın rakibi Paris’e (301 dolar) fark atarken, İstanbul ve Antalya ilk 20 kent arasında en az harcama yapılan kentler oldu. Raporda ziyaretçilerin günlük ortalama harcama miktarlarının İstanbul’da 108 dolar, Antalya’da ise 45 dolar olduğu belirtilirken, bu durumun aynı zamanda ziyaretçilere maliyet avantajı sağladığı ifade ediliyor.

Avrupa’da ziyaretçilerin toplam harcama miktarı hesaplandığında ise İstanbul 6.5 milyar dolar ile 5. sırada, Antalya 5.9 milyar dolar ile 7. sırada yer alıyor. Listenin başındaki Londra için ise toplam harcama 17 milyar dolar.

2018 raporunda dünya sıralamasında 20 milyon ziyaretçi ile Bangkok ilk sıradaki yerini korurken, ilk 10 şehir sıralaması Londra, Paris, Dubai, Singapur, New York, Kuala Lumpur, Tokyo, İstanbul ve Seul şeklinde oldu.

Geçen yıl 7. sırada yer alan Seul’un ziyaretçi sayısında bir yılda büyük bir düşüş yaşayarak 10 sıraya gerilemesi dikkat çekerken, dünya listesine 11. sıradan, Avrupa listesine ise 4. sıradan giren Antalya, Phukhet, Palma de Mallorca, Barcelona, Pattaya, Bali gibi turizm kentlerini de geride bıraktı. Antalya ayrıca potansiyel ziyaretçi açısından da 2018 yılında en fazla artış öngörülen kent oldu.