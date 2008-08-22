Antalya'ya yanmayan ağaç

Manavgat ve Serik ilçelerinin arasında yanan araziler, yeni projeyle yeşillendirilecek. 'Antalya tarihinin en büyük orman yangını'nın ardından bölgedeki temizlik çalışmalarını incelemeye giden Orman Genel Müdürü Osman Kahveci, "Yanan alanlarda 'Yangına Dayanıklı Orman Projesi’ni başlatıyoruz. Yanan orman sahasının yarısını aralık ayına kadar dikime hazır hale getirilecek" dedi.



"Geçmişte buralarda ormanlar yandı, bir daha kuruldu. Bu üçüncü yangın. Biz üçüncüde çok farklı bir konseptle çıkıyoruz" diyen Kahveci 'Yangına Dayanıklı Orman Projesi Antalya'yı (YADOPA) şöyle anlattı:

"Yangına dayanıklı ağaç türleriyle, en azından yolların, yerleşimlerin ve tarım alanlarının kenarlarında 50 - 100 metrelik genişliğinde orman kuracağız. Buranın iklimine, şartlarına uygun her türde ağaç yetiştirilecek. Mesela bu bölgede serviler var. Bu bölgede harnup, defne ve yabani zeytin gibi yapraklı ağaç türlerimizin olduğu yapraklı orman kuşağı oluşturacağız. Peyzaj ormanı tesis etmek istiyoruz. Bölge halkının meyvesinden, yaprağından, yan ürünlerinden de faydanabileceği bir orman kurmuş olacağız. Yangını geciktirmiş olacağız."

31 Temmuz günü başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında, çok çabuk yandıkları bilinen kızılçamlar ve makilik araziler tahrip olmuştu. Kahveci yangın sonrası yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarında önceliğimiz insan" demiş, yani söndürme çalışmalarında önceliğin orman içindeki veya yakınındaki yerleşimlere öncelik verilerek yürütüldüğünü duyurmuştu.



Tüm yangınların yarısı



"Yanan orman alanlarının bir metrekaresi bile ormancılık dışında kullanılmayacak" diyen Orman Genel Müdürü'nün dün verdigi bilgilere göre ağustos ayında Türkiye genelinde 1500 yangın çıktı, 20 bin hektar yandı. Bunun 10 bin hektarı Antalya'da, Manavgat ve Serik arasındaydı.



Burada yangının gerçek zararı ve hangi bölgeye hangi ağacın dikileceği, tespit çalışmaları bitince açıklanacak. Türk Orman Sen raporunda ise yangının büyüklüğü konusunda yetkililerin kamuoyuna çarpıtılmış bilgiler verdiği savunulmuş, Manavgat Serik arasında 17 bini orman 22 bin hektarın yangını belirtildi.

Ya yangın nedeni? Antalya tarihinin en büyük yangınının enerji nakil hatlarından çıktığına dair çok somut delilleri olduğunu belirten Kahveci "Savcılık bu konuda soruşturma yapıyor" dedi. TEDAŞ'ın en azından hassas bölgelerde enerji nakil hatlarını yeraltına almasını isteyen Genel Müdürlük yetkilileri, yangının hemen sonrasında TEDAŞ'a yangın zararı için dava açacaklarını açıklamıştı. TEDAŞ ise suçlamaları reddetmişti.(AA, RADİKAL)