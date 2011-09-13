-Antalya'ya turist yağdı ANTALYA (A.A) - 13.09.2011 - Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 artarak 8,3 milyonu geçti. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Antalya'ya 1 Ocak-11 Eylül tarihleri arasında gelen turist sayısı, 8 milyon 377 bin 891 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre gelen turist sayısı yüzde 13 artış gösterdi. Antalya'ya gelen turist sayısında Ruslar ilk sırada yer aldı. Ocak-Ağustos döneminde Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 28,27'sini 2 milyon 140 bin 27 turistle Ruslar oluşturdu. Rusları 1 milyon 750 bin 51 turistle Almanlar, 383 bin 233 turistle Hollandalılar izledi. Antalya'ya 2010 yılının aynı döneminde hava yoluyla 7 milyon 734 bin 548 turist, 2009 yılında ise 6 milyon 648 bin 672 turist gelmişti.