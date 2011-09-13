T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Antalya'ya turist yağdı ANTALYA (A.A)

13 Eylül 2011 14:44

-Antalya'ya turist yağdı ANTALYA (A.A) - 13.09.2011 - Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 artarak 8,3 milyonu geçti.  Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Antalya'ya 1 Ocak-11 Eylül tarihleri arasında gelen turist sayısı, 8 milyon 377 bin 891 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre gelen turist sayısı yüzde 13 artış gösterdi.  Antalya'ya gelen turist sayısında Ruslar ilk sırada yer aldı. Ocak-Ağustos döneminde Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 28,27'sini 2 milyon 140 bin 27 turistle Ruslar oluşturdu. Rusları 1 milyon 750 bin 51 turistle Almanlar, 383 bin 233 turistle Hollandalılar izledi. Antalya'ya 2010 yılının aynı döneminde hava yoluyla 7 milyon 734 bin 548 turist, 2009 yılında ise 6 milyon 648 bin 672 turist gelmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24