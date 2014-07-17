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Antalya'ya kadınlar plajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Menderes Türel, kentin Kemer çıkışındaki Sarısu'da kadınlar plajı açacaklarını söyledi

17 Temmuz 2014 13:43

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Menderes Türel, kentin Kemer çıkışındaki Sarısu’da kadınlar plajı açacaklarını açıkladı. Anayasa’da pozitif ayrımcılık öngörülen herkese ayırt etmeden hizmet etmek zorunda olduklarını belirten Başkan Türel, kentte kadınlar plajı uygulamasının 1930’lu yıllarda da var olduğunu belirtti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Emre Baylan’ın haberine göre, Başkan Türel, Döşemealtı’nda Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi’nde basın mensuplarıyla iftarda biraya geldi. İftarın ardından konuşan Başkan Türel, Konyaaltı sahilinde başlayan ücretsiz plaj uygulamasının, Antalya’nın Kemer hattındaki son noktası Sarısu plajında da Ramazan Bayramı öncesi hayata geçirileceğini söyledi.

Sarısu plajını yeniden düzenlediklerini kaydeden Başkan Türel, "Aynı Konyaaltı’nda olduğu gibi Sarısu’da da vatandaşlarımızın hizmet karşılığında bir bedel ödememesi yönünde bir çalışmayı bayramdan önce hizmete sokmayı planlıyoruz" dedi.

Bunu Lara plajının takip edeceğini kaydeden Başkan Türel, şöyle konuştu:

"AK Parti engellilere, bayanlara Anayasa’da pozitif ayrımcılık öngören bir değişikliği destekledi. Konyaaltı’nda bildiğiniz gibi engelli vatandaşlarımız için bir çalışma söz konusuydu. Aynı engelli vatandaşlarımızın bu noktada bizden engelli plajı talep ettiği gibi bayan vatandaşlarımızın da kendilerine özel bir plaj hizmeti sunulması talepleri gündemimizde oldu. Bu çalışmayı da Sarısu’da yapmak suretiyle kadınlar plajı oluşturmak suretiyle ‘Kadınlar Plajı’ adıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

 

 ‘1930'larda da vardı’

 

Anayasa’da pozitif ayrımcılık öngörülen herkese ayırt etmeden hizmet etmek zorunda olduklarını belirten Başkan Türel, kadınlar plajı uygulamasının Antalya’da bir ilk olmadığını söyledi. Antalyalı kent tarihçisi Hüseyin Çimrin’in yazdığı bir kitaptan okuyarak kentte 1930’lu yıllarda var olan kadınlar plajlarını anlatan Başkan Türel, "Kadınlarımıza pozitif ayrımcılığı öngörmüş ve bunu başarmış bir ülke olarak aradan maalesef 80 sene geçtikten sonra bunu hatırlayabilmek ve bu konuda adım atmak bize düştüyse bundan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Sarısu’da isteyenin kadınlar plajında isteyenin diğer tarafta yüzebileceğini belirten Türel, "Biz herkese hizmet vermek zorundayız. İsteyen istediği gibi inançlarını, özgürlüklerini bu ülkede yaşayabilmeli. Bunların baş savunucusu bir siyasi olarak gereğini yapacağımı da ifade etmek isterim" dedi.

 

‘Tesettür Plajı Değil’

 

Başkan Türel, bir soru üzerine kadınlar plajının tesettür plajı olmadığını söyledi.

 

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