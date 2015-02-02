Antalya’ya ikinci kadınlar plajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Menderes Türel, kent merkezinde Sarısu Mesire Alanı’nda hayata geçirdikleri ‘kadınlar plajı’nın bir yenisinin Alanya’da oluşturulacağını söyledi.

Emre Baylan’ın DHA’da yer alan haberine göre, hafta sonu Antalya’nın Manavgat, Akseki ve Alanya ilçelerini kapsayan inceleme gezisine çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, geceyi geçirdiği Manavgat’ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Menderes Türel, Alanya’ya kadınlar plajının halkın isteği üzerine gündeme geldiğini söyledi. Plajı, sahil şeridinde perdelerle ayırarak oluşturmayacaklarını kaydeden Başkan Türel, “Bu plaj aynı Antalya’daki gibi olacak. Sarısu gibi, Allah’ın lütfu bir alanı, ağaçlarla, dereyle ayrılmış bir alanı bulup çıkaracağız” dedi. Başkan Türel henüz yer tespitinin yapılmadığını söyledi.

Antalya’nın Kemer çıkışında bulunan Sarısu Mesire Alanı’nda oluşturduğu kadınlar plajı sosyal tesis ve yaşam alanı olarak düzenlendi. Bünyesinde kebap evi, balık evi, kır bahçesi, sahil büfe, market, 6 dükkândan oluşan Sarısu Çarşısı, çocuk oyun parkı, spor parkı ve mescit yer alan plaj, 08.00- 19.00 saatleri arası kadınlara özel hizmet verirken 19.00- 24.00 arasında ailelerin buluşma noktası oluyor. Plajda 500 şezlong, 200 şemsiye, 200 sehpa, duş, tuvalet ve soyunma kabinleri gibi hizmetlerden ücret alınmıyor. Kadınlar plajının temizliğinden güvenliğine çalışanları da kadın. Plajda, 6 kadın güvenlikçi ve 2 kadın cankurtaran görev alıyor.