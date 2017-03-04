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Ekonomi

Antalya'ya gelen turist sayısı bir yılda yüzde 43 geriledi

2017'nin ilk iki aylık döneminde, Almanya pazarından gelenlerin sayısı yüzde 50 daralırken, gerileme 2015'e göre yüzde 60'ı geçti

04 Mart 2017 00:59

Antalya'ya yılın ilk iki ayında gelen turist sayısı yüzde 19 azalarak 130 bine geriledi. Antalya'ya Ocak-Şubat döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 19.3 azalarak 162 binden 130 bine düştü. Antalya'nın 2015 yılına göre yabancı ziyaretçi sayısındaki kaybı ise yüzde 43 oldu.

2017'nin ilk iki aylık döneminde, Almanya pazarından gelenlerin sayısı yüzde 50 daralırken, gerileme 2015'e göre yüzde 60'ı geçti.

 

Rusya'dan gelenlerin sayısı ilk 2 ayda 5 kattan fazla arttı

 

Dünya'nın haberine göre, 2016'da dip noktaya ulaşan Rusya'dan gelenlerin sayısı ise ilk 2 ayda 5 kattan fazla artarken, kriz öncesi 2014 yılı seviyesine yaklaşıldı. 2015'e göre artış yüzde 30 oldu.

 

Avrupa'da düşüş, Ukrayna pazarında büyüme sürüyor

 

Antalya'nın 2017'de Avrupa pazarlarındaki düşüşü sürerken, geçen yıl rekor büyüme gösteren Ukrayna, ilk iki ayda da yüzde 12.5 daha büyüdü.

2014'ün gerisinde olan Ukrayna pazarı 2015'e göre yüzde 6 dolayında gelişti.

 

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