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Yaşam

Antalya'ya gelen turist sayısı arttı ANTALYA (A.A)

29 Ağustos 2011 13:43

-Antalya'ya gelen turist sayısı arttı ANTALYA (A.A) - 29.08.2011 - Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 arttı. AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Antalya'ya 1 Ocak-28 Ağustosta havayoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 7 milyon 562 bin 805 oldu.  Geçen yılın aynı döneminde 6 milyon 672 bin 369, 2009 yılının aynı döneminde ise 6 milyon 2 bin 489 turist havayoluyla Antalya'ya gelmişti.

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