-Antalya'ya gelen turist sayısı arttı ANTALYA (A.A) - 29.08.2011 - Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 arttı. AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Antalya'ya 1 Ocak-28 Ağustosta havayoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 7 milyon 562 bin 805 oldu. Geçen yılın aynı döneminde 6 milyon 672 bin 369, 2009 yılının aynı döneminde ise 6 milyon 2 bin 489 turist havayoluyla Antalya'ya gelmişti.