Antalya’ya gelen turist sayısı 1.5 milyona yaklaştı

Antalya'ya yılbaşından bu yana hava yoluyla gelen turist sayısı 1.5 milyona yaklaştı.



Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nden 15, 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde 111 bin 500 turist giriş yaptı. 1-17 Mayıs tarihlerinde Antalya'ya gelen turist sayısı 470 bin 960 olurken, yılbaşından bu yana Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyon 445 bin 106 olarak gerçekleştiği.



Antalya'ya gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre aylık ve yıllık bazda yüzde 14 oranında düşüş yaşadı.



Antalya Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik krizden dolayı Avrupa'daki durgunluğun devam ettiğini belirterek, bu durgunluğun turizme de yansıdığını söyledi. Acar, şunları kaydetti:



"Durgunluk devam ediyor ama ümitliyiz. Önümüzdeki aydan itibaren turizmin daha da hareketleneceğinden ve turist sayısının artacağından umutluyuz. Çalışmalar, Haziran ve Temmuz rezervasyonlarının iyi olduğunu gösteriyor. Yeni pazarlara açıldık. Antalya, kum, güneş ve deniz turizminde rakipsizliğini devam ettirecek. Hizmet kalitemiz ve yepyeni otellerimizle turizm anlayışımızla Avrupa'da marka değerimiz artarak devam edecek."

