Antalya'ya gelen turist sayısı 12,5 milyonu geçti

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TURİZMDE bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya\'nın ağırladığı turist sayısı ekim ayı itibariyle tüm zamanların rekor sayısına ulaştı. 10 ayda kente gelen turist sayısı, yüzde 28 artışla 12 milyon 531 bin oldu. Bu yıl kente 4 milyon 624 bin Rus turist geldi.

Dünyanın en önemli turizm kentlerinden Antalya, 2000\'li yıllardan itibaren her yıl çift haneli büyüme gösterdiği turist sayılarında ilk defa 2016 ve 2017\'de iki zor yıl yaşadı. Özellikle 2016\'da turist sayısını neredeyse yarı yarıya kaybeden ve 6.5 milyona gerileyen kent, 2017\'deki toparlanmanın ardından 2018\'de tarihi rekorlara imza atıyor. 2017\'de 10 milyonu geçmeyi başaran kentte, 2018 yılı için ise 14 milyon hedefi ortaya konuldu. Antalya, mayıs ayından itibaren önceki yılların aynı dönemine göre olan rakamları geçmeyi başarırken, ekim ayının ortalarında da yıl bazında 12 milyon rakamını aşarak tüm zamanların en yüksek turist sayısına ulaştı.

GEÇEN YILA GÖRE 2.6 MİLYONLUK ARTIŞ

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı verilerine göre, 1 Ocak- 31 Ekim tarihleri arasında kente gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak, 12 milyon 531 bine yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 9 milyon 475 bin olan turist sayısı, bu yıl 2 milyon 680 bin artış gösterdi.

TÜM ZAMANLARIN YIL REKORU

Antalya Havalimanı 12 milyon 156 bin kişiye ulaşırken, Gazipaşa-Alanya Havalimanı ise 375 bine yaklaştı. Sadece havayoluyla gelen turist sayısında 12 milyon 531 bin rakamıyla tüm yılların 12 aylık dönemini bile geride bırakan kente, ekim ayında da rekor turist geldi. Ekim ayında Antalya Havalimanı\'na gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak, 1 milyon 376 bini aştı. Gazipaşa-Alanya Havalimanı ile birlikte toplam rakam ise 1 milyon 400 bini aştı.

RUSLARDAN TARİHİ REKOR

Antalya\'ya iki havalimanı aracılığıyla gelen 12.5 milyonu aşkın turistin yüzde 37\'lik kısmını Ruslar oluşturdu. Rusya\'dan 10 aylık sürede 4 milyon 624 bin turist geldi. Geçen yıla oranla turist sayısı 850 bine yakın artan Ruslar, yüzde 23 oranında artış gösterdi. Antalya, Rus turist sayısı açısından da tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. En iyi yıl olarak bilinen 2014\'ün aynı döneminde 3.4 milyon Rus turist gelmişti.

ALMANYA VE AVRUPA YÜKSELİYOR

Turizmin başkenti Antalya\'ya, en çok turist gönderen ikinci ülke Almanya oldu. Almanya\'dan 10 ayda toplam 2 milyon 198 bin turist geldi. Geçen sene aynı döneme göre oran yüzde 35, kişi sayısı ise 620 bin kişi artış gösterdi. Üçüncü sırayı ise Ukrayna aldı. Ukrayna\'dan 724 bin turist gelirken, geçen seneye göre yüzde 1\'lik düşüş sözkonusu oldu. Ayrıca son iki yılda ciddi kaybın yaşandığı Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç gibi diğer Avrupa ülkelerinden de bu yıl yüzde 50-60 gibi oranlarda yükseliş gerçekleşti.

EN ÇOK TURİST GELEN ÜLKELER

Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından 2018 yılı için hedef konulan 14 milyona hızla yaklaşan kente, bu yıl 10 aylık dönemde 175 ülkeden turist geldi. Aralarında dünyanın en önemli turizm merkezleri olan Maldivler, Hong Kong, Fildişi Sahili, Dominik gibi ülkelerin de bulunduğu, Antalya\'nın Rusya, Almanya ve Ukrayna\'dan sonra en çok turist ağırladığı diğer ülkeler ise şöyle:

“İngiltere yüzde 74 artış, 620 bin kişi. Polonya yüzde 127 artış, 366 bin kişi. Hollanda yüzde 46 artış, 365 bin kişi. Kazakistan yüzde 7 düşüş, 220 bin kişi. Romanya yüzde 65 artış, 189 bin kişi. Belçika yüzde 36 artış, 176 bin kişi. Çekya yüzde 97 artış, 162 bin kişi. Beyaz Rusya aynı oranda 162 bin kişi. İsrail yüzde 3 düşüş, 155 bin kişi. Danimarka yüzde 34 artış, 150 bin kişi. İsveç yüzde 58 artış, 148 bin kişi. Litvanya yüzde 53 artış, 133 bin kişi. Slovakya yüzde 59 artış, 120 bin kişi. Fransa yüzde 47 artış, 89 bin kişi. Avusturya yüzde 71 artış, 81 bin kişi. Moldova yüzde 13 artış, 75 bin kişi. Norveç yüzde 50 artış, 74 bin kişi. Macaristan yüzde 77 artış, 69 bin kişi. İran yüzde 34 düşüş, 66 bin kişi. Finlandiya yüzde 51 artış, 54 bin kişi.\"

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