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Yaşam

Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyona yaklaştı ANTALYA (A.A)

18 Ekim 2011 13:09

-Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyona yaklaştı ANTALYA (A.A) - 18.10.2011 - Antalya'ya yılbaşından bu yana hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyona yaklaştı.  AA muhabirinin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden edindiği bilgiye göre, 1-17 Ekim tarihlerinde Antalya'ya hava yoluyla 685 bin 590 turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine oranla bu yıl, aylık bazda, gelen turist sayısı bakımından yüzde 4 artış kaydedildi. Antalya'ya 1 Ocak-17 Ekim tarihlerinde hava yoluyla gelen turist sayısı da, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 artış göstererek, 9 milyon 904 bin 425'e ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde Antalya'ya hava yolunu kullanarak gelen turist sayısı 8 milyon 849 bin 396, 2009 yılının aynı döneminde ise 7 milyon 992 bin 852 olmuştu.

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