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Yaşam

Antalya’ya erken yaz geldi

12 Nisan 2009 15:49

Antalya'da havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sahiller de hareketlendi.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da vatandaşlar sıcak ve güneşli havanın tadını çıkardı. Yaz aylarını aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı Konyaaltı Sahili'nde yerli ve yabancı tatilciler deniz keyfi yaptı. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da parklarda yürüyüş yapmayı tercih etti.

Antalya Bölgesel Tahmin Merkezi yetkilileri, sıcaklıkların iki gün daha devam edeceğini, hafta ortasından itibaren bölgede yağış beklendiğini bildirdi.

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