-ANTALYA'YA 7 MİLYON TURİST GELDİ ANTALYA (A.A) - 31.08.2010 - Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 7 milyona yaklaştı. AA muhabirinin Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden edindiği bilgiye göre, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden son dört günde 196 bin 445 turist giriş yaptı. Böylece 1-30 Ağustos tarihleri arasında Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 1 milyon 468 bin 731'e ulaştı. Yılbaşından bu yana bölgeye havayoluyla gelen turist sayısı ise 6 milyon 819 bin 68 olarak gerçekleşti. Antalya'ya 1-30 Ağustos döneminde gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3, yılbaşından bu yana gelen turist sayısı ise yüzde 11 artış gösterdi. Antalya'ya geçen yıl 1 Ocak 30-Ağustos döneminde 6 milyon 154 bin 417, 2008 yılının aynı döneminde 6 milyon 484 bin 392, 2007 yılının aynı döneminde ise 5 milyon 418 bin 976 turist gelmişti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Antalya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Kerim Çavuşoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sezonunun normal seyrinde gittiğini, bir aksilik olmaması halinde yıl sonu itibariyle 10 milyon turist hedefinin yakalanacağını söyledi. Çavuşoğlu, "Antalya'da tatil yapan yabancı turist sayısında yüzde 11-12 artış görünüyor. Eylül ve ekim ayları rezervasyonları da fena değil. Yıl sonunu hedefe yakın bir rakamla tamamlarız diye düşünüyoruz" dedi.