Antalyaspor'un hocası Jose Morais hastaneye kaldırıldı!

Antalyaspor'un Portekizli teknik direktörü Jose Morais, beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Hasan Ali Ceylan, Morais'in antrenmanda baş ağrısı şikayetiyle kulüp doktoruna başvurduğunu söyledi.

Kulüp doktorunun yaptığı kontrol sonrasında Morais'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldüğünü belirten Ceylan, "Hocamızın hastanede kontrolleri devam ediyor. Beyin kanaması şüphesi var. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Daha önce dünyaca ünlü teknik adam Mourinho'nun yardımcılığını yapan 50 yaşındaki Morais, 6 Şubat'ta Akdeniz ekibi ile 1,5 yıllık anlaşma imzalamıştı.