Antalyaspor'un Eto'o transferi geçersiz mi?

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün Samuel Eto'o'nun kulübe transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Borç alınarak oyuncunun peşin parasını ödenmiş. Eto'o transferinde sponsor falan yok. Firma, Antalyaspor'a borçlu. 1.5 milyon Euro olması gereken ödemenin 900 bin Euro'su yapılmış. Kulüp borçlandırılmış. Eto'o şu an satılırsa yüzde 50'si o firma, yüzde 20'si menajere gidiyor. Kulübün alacağı yüzde 30 gözüküyor" demesi transferle ilgili soru işaretlerini ortaya çıkardı.

FIFA'nın 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren transfer maddesiyle futbolcuların bonservisilerine 3. şahısların ortak olmayacağı kararı alındı. Yani bir futbolcunun transfer haklarında sadece oyuncu ve kulübün ana temel olduğu, 3. şahısların (şirket, kişi) transferlerde söz sahibi olmayacağı net bir şekilde karara bağlandı.

Bu kararın ardından Eto'o'nun sözleşmesinin talimatlara ters düşmesi çarpıcı bir gelişme olarak dikkat çekti.

Çünkü geçen yıl yürürlüğe giren bu maddeye göre futbolcunun bonservisine sadece kulüp sahip olabiliyor ve transferde muhattap yalnızca kulüp olabiliyor. Bu talimattan dolayı Eto'o'nun uluslararası transferi halinde FIFA, ulusal transferi olursa TFF devreye girebileceği ihtimali ortaya çıktı.

Kulüp, 3. şahıslarında dahil olduğu bir sözleşme yaparak hem FIFA hem de TFF talimatlarını ihmal etmiş duruma düştü. Bu durumda hem FIFA hem de TFF, 3. şahısları tanımayacağından dolayı Eto'o'nun bonservisiyle ilgili kulüp ne derse o olacak.

Antalyaspor'un FIFA'lık ya da TFF'lik olması halinde kırmızı-beyazlı kulüp talimatlara aykırı sözleşmesi nedeniyle ciddi ceza ile karşılaşabilir. Hukukçular, böyle bir durumda Antalyaspor'un transfer yasağı bile alabileceğini belirttiler.