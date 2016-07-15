Samuel Eto'o: Bu maçın yıldızı Messi olmayacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak

Samuel Eto’o Vakfı’nın 10. yıl etkinliği kapsamında yapılacak maç için konuşan Eto'o maçın yıldızının Lionel Messi değil Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Antalya’ya geleceği öğrenildi. Samuel Eto’o Vakfı’nın 10. Yıl etkinliği kapsamında Antalya’ya gelen oyuncular İngiltere’nin Chelsea takımında forma giyen Eden Hazard, Eto’o ile yıllarca Barcelona’da top koşturan Deco, Eric Abidal ve futbol yaşantısı boyunca sadece Barcelona’da forma giyen ve Samuel Eto’o’nun kaptanlığını yapan Charles Puyol, İtalyan Teknik Direktör Fabio Capello, Jay-Jay Okocha, Micheal Essien, David James, Lauren gibi isimler Antalya’ya geldi. Arjantinli Lionel Messi’nin ise gece saatlerinde Antalya’ya geleceği öğrenildi.

Yarın saat 20.45’te Antalya Arena’da oynanacak maçta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de forma giyerek.

"Maçın yıldızı Messi değil Erdoğan olacak"

Kamerunlu golcü oyuncu Eto’o, “Bu maçın yıldızı Hazard ya da Messi olmayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Bizimle birlikte oynayacağı için. Çünkü bu durum çok görüldük bir durum değil. Hangi takımda oynayacağı değil önemli olan sahada olması ve gol atması olacak” diye konuştu.