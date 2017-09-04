Antalyasporlu Musa Nizam: Milli formayı giymek isterim

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR\'un alt yapısında yetişip Trabzonspor\'a transfer olduktan 3 yıl sonra yeniden yuvaya dönen Musa Nizam, \"Tüm Türk oyuncuların hedefi milli takımda oynamaktır. Benim ilk hedefim Antalyaspor\'da sürekli oynamak. Ondan sonraki süreçte milli formayı istiyorum\" dedi.

Antalyaspor\'un sezon başında transfer ettiği Musa Nizam, formasını 3 yıl sonra yeniden giydiği için mutlu olduğunu söyledi. Takımda bu süreçte büyük değişiklikler yaşandığını anlatan Musa Nizam, Antalya\'daki ilk maçta stada çıktığında çok heyecanlandığını söyledi.

Musa Nizam, taraftarın kendisini çok güzel karşıladığını ve gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirtti. Antalyaspor\'un geçen sezon yakaladığı başarıyı artırmak istediklerini vurgulayan Musa Nizam, takımının başarısına katkı sağlamak istediğine değindi. Hedeflerinden bahseden Musa Nizam, \"Tüm Türk oyuncuların hedefi milli takımda oynamaktır. Benim ilk hedefim Antalyaspor\'da sürekli oynamak. Formayı üstüme geçirip çıkarmamak ve ondan sonraki süreçte milli formayı giymek isterim\" diye konuştu.

EN KALİTELİ KADRO

Kadro kalitesiyle Antalyaspor\'un Süper Lig\'deki en iyi takımlarından biri olduğuna dikkati çeken Musa Nizam, ligde takımların geliri arttığı için iyi transferler yaparak güçlendiğini vurguladı. Bu sezon ligin çok zor geçeceğini aktaran Musa Nizam, şunları söyledi:

\"Geçen seneki puan durumunun üzerine çıkmak istiyoruz. Bu 4\'üncülük olur, 3\'üncülük olur, şampiyonluk neden olmasın ama biraz daha çalışmamız lazım. Biraz daha üzerine koymamız lazım. Bu sezon ligi, geçen sezonun üzerinde bitirmek istiyoruz. Taraftarımız her zaman bizi desteklesin. İyi günümüzde de kötü günümüzde de yanımızda olsunlar. Biz de onlara layık olmaya çalışacağız, onları mutlu etmeye çalışacağız. Stadyuma gelenleri futbola doyurmaya çalışacağız.\"

TRABZON TRANSFERİ

Antalyaspor\'dan Trabzonspor\'a transfer olduğu dönemi anlatan Musa Nizam, şöyle konuştu:

\"Trabzonspor\'a transfer olduğum zaman takım maddi zorluklar çekiyordu. Ben de takımıma para kazandırmadan ayrılmayacağımı söylemiştim. Sonuçta ben 8 yaşından beri bu kulübün içerisindeydim. Başkanımla konuştum ve para kazandırarak gitmek istediğimi ya da takımda kalmak istediğimi belirttim. Trabzonspor\'a kulübün çıkarları doğrultusunda gittim. Kulübüme para kazandırarak gittim. Geliş sürecimde de birtakım fedakarlıklarda bulundum. Hiç pişman değilim, tuttuğum takıma geldim.\"

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