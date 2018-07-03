Antalyasporlu futbolculardan "Birlikte Paylaşalım" çağrısı 

Doukara: \"Stadyumlar ve taraftar muhteşem

Djourou : \"Başka yerde göremezsiniz\"

Celustka: \"Türkiye çok güzel stadyumlara ve yeni idman merkezlerine sahip\"

İSTANBUL, (DHA)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası\'nın aday kentlerinden biri olan Antalya\'dan Uluslararası futbol camiasına seslenen Souleymane Doukara, Johan Djourou ve Ondrej Celustka, 2024\'te futbol tutkusunu Türkiye\'de \"Birlikte Paylaşalım\" çağrısı yaptı.

DOUKARA: \"STADYUMLAR VE TARAFTAR MUHTEŞEM

Sözlerine \"Türkiye çok güzel ve misafirperver bir ülke\" diye başlayan Souleymane Doukara, \"Umuyorum ki UEFA EURO 2024 burada gerçekleşir. Çünkü stadyumlar muhteşem; taraftar, futbol aşığı. Kanımca Türkiye UEFA EURO 2024\'ü düzenlemeyi hak ediyor\" diye konuştu.

DJOUROU : \"BAŞKA YERDE GÖREMEZSİNİZ\"

Premier Lig ve Bundesliga\'daki tecrübeleri sonrası kariyerine Türkiye\'de devam eden Johan Djourou \"Türkiye\'deki ilk yılımda gördüğüm taraftarın futbol aşkı ve tutkusunu başka bir ülkede bu kadar yoğun görebileceğimizi sanmıyorum\" dedi.

CELUSTKA: \"TÜRKİYE ÇOK GÜZEL STADYUMLARA VE YENİ İDMAN MERKEZLERİNE SAHİP\"

Türkiye\'nin çok güzel stadyumlara ve yeni idman merkezlerine sahip olduğunu belirten Ondrej Celustka ise sözlerini \"Birlikte Paylaşalım\" diyerek tamamladı.

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