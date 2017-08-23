T24 LogoT24 Logo
Spor

Antalyaspor'dan Nasri'ye kent merkezinde tören (2)

NASRİ, İLK ANTRENMANINA ÇIKTI Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

23 Ağustos 2017 00:18

NASRİ, İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmana kırmızı beyazlı takımın yeni transferi Samir Nasri de katıldı. Antalyaspor\'daki ilk antrenmanında Samir, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışma yapan Menez ile görüştü. Sohbetin ardından Nasri, antrenman sahasına gelen teknik direktör Rıza Çalımbay başta olmak üzere takım arkadaşlarıyla sohbet etti.
Antrenman teknik direktör Rıza Çalımbay\'ın futbolcularına sahada yaptığı kısa konuşmanın ardından koşu ve ısınmayla başladı. Antrenmanda Nasri ile Eto\'o birlikte çalıştı. Antrenman top kapma ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda taktik maçla sona erdi. Antrenmanda Menez, Drole, Deniz takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı. Sandro ise sakatlığı nedeniyle katılmadı. Antrenmanı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile yöneticiler de izledi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NASRİANTRENMANINALigAntalyasporEvkur Yeni MalatyasporAntrenmanaSamir NasriSamirMenezSohbetinNasriRızaAntrenmanAntrenmanda NasriEtoAntrenmanda Menez Drole DenizSandroAntrenmanı Antalyaspor Başkanı AliFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24