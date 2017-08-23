Antalyaspor'dan Nasri'ye kent merkezinde tören (2)

NASRİ, İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmana kırmızı beyazlı takımın yeni transferi Samir Nasri de katıldı. Antalyaspor\'daki ilk antrenmanında Samir, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışma yapan Menez ile görüştü. Sohbetin ardından Nasri, antrenman sahasına gelen teknik direktör Rıza Çalımbay başta olmak üzere takım arkadaşlarıyla sohbet etti.

Antrenman teknik direktör Rıza Çalımbay\'ın futbolcularına sahada yaptığı kısa konuşmanın ardından koşu ve ısınmayla başladı. Antrenmanda Nasri ile Eto\'o birlikte çalıştı. Antrenman top kapma ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda taktik maçla sona erdi. Antrenmanda Menez, Drole, Deniz takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı. Sandro ise sakatlığı nedeniyle katılmadı. Antrenmanı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile yöneticiler de izledi.

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