Antalyaspor'dan Nasri'ye kent merkezinde tören

Antalyaspor, 2 yıllık anlaştığı dünya yıldızı Samir Nasri\'nin imza törenini kentte turistlerin ve vatandaşların en yoğun bulunduğu Kalekapısı\'nda gerçekleştirdi. Nasri, İstanbul takımlarıyla transfer görüşmeleri yapmasına rağmen Antalyaspor\'u tercih ettiğini belirterek, \"Tüm hünerlerimi sergileyeceğim\" dedi.

Süper Lig\'de Eto\'o, Maicon, Menez gibi yıldız isimlerin yer aldığı Antalyaspor, dünyaca ünlü futbolcu Samir Nasri transferiyle kadrosunu güçlendirdi. 30 yaşındaki yıldız oyuncuyla yıllık 4 milyon Euro + bonuslarla 2 yıllık anlaşma yapan kırmızı-beyazlılar, imza törenini kentin tarihi bölgesi Kalekapısı\'nda yaptı. Antalyaspor yönetimi kulübün logosunda bulunan Yivli Minare ile kentin yurt içi ve yurt dışında bilinen tarihi yapısı Saat Kulesi arasında düzenlediği görkemli törene, taraftarlar yaklaşık 2 saat öncesinden geldi.

Kentin en işlek yerinde turistlerin yoğun bulunduğu turistik bölgedeki törende taraftarlar Nasri ile Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk\'e yoğun ilgi gösterdi. Tören alanı girişinde taraftar, turistler ve sporseverler Nasri ile fotoğraf çektirdi. Nasri, yaklaşık 10 özel koruma eşliğinde taraftarın arasından geçerek alana geldi. Taraftarın tezahüratı eşliğinde alana giren Nasri, kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamladı. Törende Antalyaspor yöneticileri de yer aldı.

Törende konuşan Antalyaspor Başkanı Öztürk, kendisine yapılan tezahürat ve taraftarın ilgisinden dolayı duygulandığını söyledi. Antalyaspor\'un Eto\'o\'nun ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna eklediğini anlatan Öztürk, \"Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Antalyaspor, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmış bulunuyor. Kaptanımız Eto\'o\'dan sonra Sandro, Menez, Maicon, Djuoru gibi kariyerli isimlerle, onun dışındaki değerleri arkadaşlarımızla, geçen sene rekor kıran takıma bu yıldızları ekledik. En son eklediğimiz Samir Nasri\" dedi.

Antalyaspor\'un armasındaki Yivli Minare manzarasında tören düzenlediklerini anlatan Öztürk, \"Türkiye\'nin önde gelen kulüpleri, Avrupa\'nın önde gelen takımları bu oyuncunun. Nasri\'nin arkasından koşuyordu. Antalyaspor bu oyuncuyu gizlice kimseye duyurmadan profesyonelce Antalya\'ya kazandırdı\" dedi. Konuşmasının ardından Antalyaspor Başkanı Öztürk taraftarın isteği üzerine üçlü çekti.

SAMİR NASRİ: \"İSTANBUL TAKIMLARIYLA TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPTIM. SADECE ÖZTÜRK VE VİZYONU SEBEBİYLE ANTALYASPOR\'U SEÇTİM\"

Dünya yıldızı Nasri ise konuşmasına Türkçe \"Merhaba Antalya, Merhaba Türkiye\" diyerek başladı. Antalya\'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Nasri, şunları söyledi: \"Samimi olarak söylersem yoğun bir süreçti. İstanbul takımlarıyla transfer görüşmeleri yaptım. Sadece Öztürk ve vizyonu sebebiyle Antalyaspor\'u seçtim. Oyuncu olarak her zaman yeni maceraları tercih ettim. Özellikle vizyonu, güçlü taraftarı olan, tarih yazmak isteyen Öztürk gibi değerli başkanı olan kulüp benim tercihim olmuştur. O nedenle Antalya\'ya geldim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Cumartesi günü tüm hünerlerimi sergileyeceğimi düşünüyorum.\"

Tören alanındakilerin tezahüratı üzerine Nasri de üçlü çekti. Törende Öztürk ile Nasri, sembolik olarak sözleşmeye imza attı. 13 numaralı formayı giyen Nasri, konfetiler eşliğinde gazetecilere poz verdi. Nasri daha sonra imzaladığı topları taraftara dağıttı. İmzalı formasını taraftara veren Nasri, özçekim de yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kalekapısı meydanından görüntü

- Tarihi yapılardan detay

- Kalabalıktan görüntü

- Samir Nasri\'den görüntü

- Başkan Ali Şafak Öztürk görüntü

- Nasri\'nin gazetecilere poz vermesi

- İKilinin görüntüsü

- Nasri\' nin konuşması

- Ali Şafak Öztürk\'ün konuşması

- Nasri\'nin imzaları fotmasını taraftara vermesi

- İmzalı toplara taraftara atması

- Yöneticiler ve taraftarlarla foto çekmesi

Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,(DHA)