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Spor

Antalyaspor'dan Afrin'de görevli uzman çavuşa forma

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) - ANTALYASPOR Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve futbolcular, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin'de görev yapan bir uzman çavuşun kardeşi aracılığıyla imzalı forma talebine büyük bir jestle karşılık verdi

21 Şubat 2018 17:51

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) - ANTALYASPOR Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve futbolcular, \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Afrin\'de görev yapan bir uzman çavuşun kardeşi aracılığıyla imzalı forma talebine büyük bir jestle karşılık verdi. Kamera karşısına geçen Hamzaoğlu ve futbolcular \'Kalbimiz Mehmetçikle\' diyerek, askere gönderilen formayı, görevinin sona ermesinin ardından kulübe yapacağı ziyarette imzalama sözü verdi.
Kulübün medya departmanı tarafından hazırlanan videoda teknik direktör Hamzaoğlu ile tüm futbolcular kamera karşısına geçti. Görüntüde teknik direktör Hamzaoğlu, \"Savaş kardeşim merhaba kardeşin aracılığıyla kulübümüzden forma talebinde bulunmuşsun. Futbolcularımızın hepsinin imzasını istemişsin. Biz sana tabii ki forma göndereceğiz ama inşallah görevin bittiğinde forma ile seni bekliyoruz. Formayı hep beraber imzalayacağız. Şu anda Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli bulunuyorsun. Çok önemli bir görevdesiniz. Seni ve diğer bütün Mehmetçiklerimizi, komutanlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Bu vatan size minnettar\" dedi. Görüntü, Hamzaoğlu ve arkasında yer alan futbolcuların hep birlikte \'Kalbimiz Mehmetçikle\" sözleriyle sona erdi.
FORMA KİLİS\'E GÖNDERİLDİ
Kırmızı beyazlıların formayı, uzman çavuşa verilmesi için Kilis\'teki jandarma karakoluna gönderdiği kaydedildi. Hamzaoğlu\'nun görüntüde anlattığı gibi formayı imzalamayan futbolcular, uzman çavuşun Afrin\'deki görevini tamamlamasının ardından kulübe yapacağı ziyarette formayı imzalama sözü verdi. Antalyaspor\'un sosyal medyada paylaştığı görüntü kısa sürede yoğun ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Hamza Hamzaoğlu ve futbolculardan görüntü
- Hamaza Hamzaoğlu\'nun elinde forma ile konuşması
(FOTOĞRAFLI)

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