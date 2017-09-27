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Spor

Antalyaspor'da Sivasspor mesaisi

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına altyapı gelişim direktörü David Badia yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı

27 Eylül 2017 14:26

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına altyapı gelişim direktörü David Badia yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.
Süper Lig\'de Osmanlıspor galibiyetiyle moral bulan Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Atilla Konuk Tesisleri\'ndeki antrenman altyapı gelişim direktörü David Badia yönetiminde gerçekleştirildi. Kırmızı beyazlılar antrenmanda iki grup halinde çalıştı. Osmanlıspor maçında forma giyen futbolcular koşu ve ısınmanın ardından ayak tenisi oynadı. Diğer gruptaki futbolcular ise eğitsel oyunun sonrasında dar alanda maç yaptı. Salih\'in yer almadığı antrenmanda Sandro ile Zeki takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.
Antalyaspor\'un Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakat futbolcular Zeki, Sandro ile Salih\'in yanı sıra Osmanlıspor maçında gördüğü kırmızı kart cezası nedeniyle Yekta da forma giyemeyecek.

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