T24 LogoT24 Logo
Spor

Antalyaspor'da şimdi de Victor Valdes bombası

Kamerunlu Samuel Eto'o'yu renklerine bağlayan Süper Lig'in yeni ekibi Antalyaspor'un, Barcelona'nın eski file bekçisiyle anlaşma sağladığı belirtildi

09 Temmuz 2015 05:45

Samuel Eto'o'yu kadrosuna katan Brezilyalı yıldız Ronaldinho ile de büyük ölçüde anlaşan Antalyaspor'un hedefindeki son isim Victor Valdes.

Eurospor'un haberine göre, transfer döneminin hareketli takımı Antalyaspor bir bomba daha patlatmak üzere.

Samuel Eto'o'yu kadrosuna katan Süper Lig'in yeni takmı bir diğer yıldız oyuncu Ronaldinho ile de büyük ölçüde anlaşırken hedefteki 3. eski Barcelonalı oyuncu da ortaya çıktı.

Başkan Gültekin Gencer'in, "Eto'o ve Ronaldinho gibi Barcelona'da oynamış bir isimle görüşüyoruz, anlaşmak üzereyiz" açıklamasının ardından son olarak Manchester United'da forma giyen İspanyol kaleci Victor Valdez ile görüşmelere başlandığı ve büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ileri sürüldü.

 

ETİKETLER

victor valdesantalyasporsamuel etootransfer

İlgili Haberler

Ronaldinho'dan Antalyaspor mesajı

Ronaldinho 'Türkiye'ye geliyorum' mesajı verdiği bir video paylaştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24