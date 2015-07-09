Antalyaspor'da şimdi de Victor Valdes bombası

Samuel Eto'o'yu kadrosuna katan Brezilyalı yıldız Ronaldinho ile de büyük ölçüde anlaşan Antalyaspor'un hedefindeki son isim Victor Valdes.

Eurospor'un haberine göre, transfer döneminin hareketli takımı Antalyaspor bir bomba daha patlatmak üzere.



Samuel Eto'o'yu kadrosuna katan Süper Lig'in yeni takmı bir diğer yıldız oyuncu Ronaldinho ile de büyük ölçüde anlaşırken hedefteki 3. eski Barcelonalı oyuncu da ortaya çıktı.



Başkan Gültekin Gencer'in, "Eto'o ve Ronaldinho gibi Barcelona'da oynamış bir isimle görüşüyoruz, anlaşmak üzereyiz" açıklamasının ardından son olarak Manchester United'da forma giyen İspanyol kaleci Victor Valdez ile görüşmelere başlandığı ve büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ileri sürüldü.