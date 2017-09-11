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Spor

Antalyaspor'da Samir Nasri takımla çalıştı

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR'un GalatasarayRla 1-1 berabere kaldığı lig maçında kasığındaki sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Samir Nasri, bugün takımla çalışmalara başladı

11 Eylül 2017 15:06

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR\'un GalatasarayRla 1-1 berabere kaldığı lig maçında kasığındaki sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Samir Nasri, bugün takımla çalışmalara başladı. Deniz Kadeh ise ateş ve ishal teşhisiyle geceyi hastanede geçirdi.
Kırmızı beyazlı takımda yıldız oyuncusu Eto\'o ise performansı ve attığı golle dikkati çekti. Kamerunlu yıldız oyuncu, hafta içi takım çalışmalarının ardından özel antrenman yaparak kendisini lmaça hazırladı. Geçen hafta takımdan ayrılmak istediğini ve Antalyaspor yönetimi ile yaşadığı sorunları oluğunu açıklayan Eto\'o, Galatasaray maçındaki iyi futbolu taraftarını da sevindirdi.
NASRİ ANTRENMANA ÇIKTI
Antalyaspor\'da kasığındaki sakatlık nedeniyle Galatasaray maç kadrosunda yer almayan Nasri\'den ise sevindirici haber geldi. Geçen hafta antrenmanda teknik direktör Rıza Çalımbay ile arasında yaşanan diyalog nedeniyle dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu, kırmızı beyazlıların Galatasaray maçı sonrası ilk idmanında yer aldı.
BASINA KAPALI
Cuma günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Antalyaspor, dün oynanan Galatasaray karşılaşmasının ardından ara vermeden çalışmalarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay\'ın, Antalyaspor\'da göreve gelmesinin ardından ilk defa antrenman basına kapalı gerçekleştirildi. Nasri ile Çalımbay arasında yaşanan diyalogun basında geniş yer almasının ardından antrenmanların bir bölümünün basına kapalı yapaldığı belirtildi.

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