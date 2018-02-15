Antalyaspor'da neşeli antrenman

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA)

Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmandaki eğitsel oyunda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

Spor Toto Süper Lig\'in 22\'nci haftasında Antalyaspor, cumartesi günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Puan cetvelinde alt sıralarda yer alan kırmızı-beyazlılar, maçı kazanmayı hedefliyor. Antalyaspor, Atilla Konuk Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenmandaki eğitsel oyunda futbolcular neşeli anlar yaşadı. Antrenmanın ikinci bölümünde kırmızı-beyazlılar taktik çalıştı. Taktik çalışmasında Hamzaoğlu futbolcularını sık sık uyardı.

Antrenmana sakatlığı bulunan Salih, Zeki ve El Kabir katılmadı. Antrenmanı down sendromlu 9 yaşındaki taraftar Gültekin Tıraş da izledi. Futbolcular küçük taraftarla fotoğraf çektirip, kısa süre futbol oynadı. Kırmızı-beyazlılar Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detay

- Hamza Hamzaoğlu\'ndan detay

- Down sendromlu taraftardan detay