Antalyaspor'da Maicon Marques'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi

ANTALYA, (DHA) -

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Maicon Marques ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshederken, William Vainqueur\'i ise Fransa\'nın AC Monaco takımına kiralık verdi.

Antalyaspor\'dan yapılan yazılı açıklamada, 1.5 yıldır takımda yer alan sağ kanat oyuncusu Maicon Marques ile görüşülerek sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi. Bu oyuncunun çok ciddi sayılabilecek bir alacağından vazgeçtiğinin belirtildiği açıklamada, Maicon Marques\'e verdiği hizmetler için teşekkür edildi.

Öte yandan orta saha oyuncusu William Vainqueur ise sezon sonuna kadar Fransa\'nın AC Monaco takımına bir bedel karşılığında kiralık verildiği kaydedildi. Bu oyuncunun Mayıs 2020\'ye kadar sözleşmesi bulunduğu ifade edilen açıklamada, \"Vainqueur\'e ligin ikinci yarısında yeni takımında başarılar dileriz\" ifadelerine yer verildi.

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