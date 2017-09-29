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Spor

Antalyaspor'da Leonardo'nun yardımcısı Milan'ın eski yıldızı Serginho 

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR'un, Demir Grup Sivasspor deplasmanında takımının başında ilk maçına çıkacak teknik direktör Leonardo Araujo'nun yardımcıları arasında, Milan'dan takım arkadaşı Brezilyalı eski yıldız futbolcu Serginho da yer alıy

29 Eylül 2017 18:14

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR\'un, Demir Grup Sivasspor deplasmanında takımının başında ilk maçına çıkacak teknik direktör Leonardo Araujo\'nun yardımcıları arasında, Milan\'dan takım arkadaşı Brezilyalı eski yıldız futbolcu Serginho da yer alıyor.
Süper Lig\'in 7\'nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Antalyaspor, çalışmalarını tamamladı. Yeni teknik direktör Leonardo Araujo yönetiminde yapılan antrenmanın ardından kırmızı beyazlılar Sivas\'a hareket etti. Sivas deplasmanında takımıyla ilk maçına çıkacak teknik direktör Leonardo Araujo\'ya, yardımcıları Brezilyalı eski yıldız futbolcu Serginho ile Jens Erik Bangsbo Andersen de eşlik etmek için kafilede yer aldı.  
ESKİ TAKIM ARKADAŞI
Araujo, Milan\'da birlikte uzun yıllar forma giydiği Serginho\'nun vizyonuna ve futbol görüşüne saygı duyduğunu anlattı. Yardımcılarından Jens Erik Bangsbo Andersen\'in tecrübesiyle takıma katkı sağlayacağına değinen Araujo, Milan, PSG ve İnter\'de birlikte çalıştığı İtalyan Angelo Castellazzi\'nin de teknik ekipte yer aldığını belirtti.
Antalyaspor\'un Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda Ferhat Kaplan, Ruud Boffin, Ozan Evrim Özenç, Aydın Karabulut, Charles Silva, Danilo Sousa, Deniz Kadah, Diego Angelo, Harun Alpsoy, Jeremy Menez, Johan Djourou, Maicon Marques, Mostapha El Kabir, Musa Nizam, Nazım Sangare, Ondrej Celustka, Sakıb Aytaç, Samir Nasri, Samuel Eto\'o, William Vainqueur, Yusuf Çelik bulunuyor.

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