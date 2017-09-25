T24 LogoT24 Logo
Spor

Antalyaspor'da Leonardo dönemi

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) (FOTOĞRAFLI) Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Brezilyalı teknik direktör Leonardo ile 2 yıllığına anlaştı

25 Eylül 2017 23:26

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) (FOTOĞRAFLI)

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Brezilyalı teknik direktör Leonardo ile 2 yıllığına anlaştı. Antalya\'ya gelen Brezilyalı eski futbolcu Leonardo, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk\'le Antalyaspor - Osmanlıspor karşılaşmasını izledi.
Süper Lig takımlarından Antalyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay\'ın geçen hafta istifa etmesinin ardından bir dönem Milan ve Inter\'i çalıştıran teknik direktör Leonardo ile anlaşma sağladı. Bugün Antalya\'ya gelen Leonardo, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk\'le Antalyaspor - Osmanlıspor karşılaşmasını izledi. Locadan stadı inceleyen Leonardo, cep telefonuyla da taraftarın fotoğrafını çekti.
48 yaşındaki çalıştırıcı 2009-10 sezonunda Milan, 2010-11 sezonunda ise Inter\'i çalıştırmıştı. Inter ile İtalya Kupası zaferi yaşayan Leonardo daha sonra Paris Saint Germain\'de 6 ay sportif direktör olarak görev yaptı. Leonardo, PSG\'nin Javier Pastore, Salvatore Sirigu, Ezequiel Lavezzi gibi transferlerinde önemli rol oynamıştı.
Öte yandan ünlü menajer Gianluca di Marzio da Antalyaspor ve Leonardo\'nun anlaşma sağladığını, kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağını duyurmuştu.
Kırmızı-Beyazlı ekibin, Brezilyalı hoca ile yarın sözleşme imzalaması bekleniyor.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YILDIRIMANTALYA DHA FOTOĞRAFLI Süper LigAntalyaspor BrezilyalıLeonardoAntalyaBrezilyalıAliAntalyasporOsmanlısporSüper LigRızaMilanInterBugün AntalyaLocadanKupasıParis Saint GermainLeonardo PSG Javier Pastore

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24