Antalyaspor'da Jeremy Menez krizi!

Antalyaspor’un Fransa’nın Girondins Bordeaux takımından 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Jeremy Menez, ağrılarını gerekçe göstererek ameliyat için Fransa’ya gitti. Yıldız oyuncuya yapılan tetkikler sonrası pubis sakatlığı (kasık fıtığı) olduğu ortaya çıktığı ve bunu gizlediği ileri sürüldü.

Fanatik’te yer alan habere göre; yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak olan Fransız futbolcu en az 3 ay sahalardan uzak kalacak. Pubis sakatlığı nedeniyle ligin neredeyse ilk yarısını kapatacak olan futbolcu, ikinci idmanında ağrılarını gerekçe göstererek ülkesine gitti.

Oyuncunun geçen sezon Fransa Ligi’nde kasık sakatlığı nedeniyle son 4 maçta oynayamadığı ve ardından da bir ay dinlendiği için yapılan sağlık kontrollerinde bu durumun belirlenemediği öğrenildi.