Antalyaspor'da hedef Avrupa

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, kırmızı beyazlı takımın ligdeki başarısının sürpriz ya da tesadüf olmadığını belirterek, \"Antalyaspor\'un hiçbir zaman hedefi ligde kalma olmadı, olmayacak. Biz gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Ligi ilk 5 içerisinde bitirmek hedefimiz\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasını deplasmanda Kasımpaşa galibiyetiyle tamamlayan Antalyaspor\'da kazanılan 3 puanın mutluluğu yaşanıyor. Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan kırmızı beyazlılar, puan cetvelinde 3\'üncü sıraya yükselmenin coşkusunu taraftarıyla da paylaştı. İstanbul deplasmanı dönüşü kırmızı beyazlı kafileyi havalimanında karşılaşan taraftarlar meşale yakıp, marşlarla futbolculara moral verdi. Ligde 20 puanla 3\'üncü sıradaki Antalyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçında da galibiyeti hedefliyor.

\"TESADÜF DEĞİL\"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, kırmızı beyazlı takımın haftalardır gidişatının iyi olduğunu söyledi. Taraftar, futbolcu, teknik heyet ve yönetimiyle kenetlenmiş bir kulüp olduklarını vurgulayan Süğlün, \"Geldiğimiz pozisyonun kimse tesadüf olduğunu düşünmesin. Bu başarı tesadüf değil. Bilinçle yavaş yavaş hak ederek geldik. Biz bunu bekliyorduk ama başkalarına sürpriz olması enteresan. Ligde üst sıralarda olmamız bizim için sürpriz değil. Kasımpaşa kaliteli bir ekip, güzel futbol oynuyorlar. Ligde 2 maçtır kazanıyorlardı. Onların da morali yüksekti. Dün topla oynayan, maça ağırlığını koyan Antalyaspor\'du. Maçlarda geriye düştükten sonra geri dönüşlerimiz moda oldu. Top bizde daha çok kaldı. Galibiyet Antalyaspor\'un hakkıydı. Çok değerli galibiyet elde ettik\" diye konuştu.

\"AVRUPA HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ\"

Antalyaspor\'un hedefinin sadece ligde kalmak olmadığına dikkati çeken Süğlün, şunları söyledi:

\"Antalyaspor\'un hiç bir zaman hedefi ligde kalma olmadı, olmayacak. Biz gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Ligi ilk 5 içerisinde bitirmek hedefimiz. Bu sene de gidebildiğimiz kadar gidip puanlar almak istiyoruz. Ligde her takım her takımı yenebiliyor. Bütçesel anlamda takımların farklılıkları skora yansımıyor. Oyuncularının toplam bütçesiyle en düşük bütçeli takımlardan birisiyiz. Bu bütçeler sahada skora yansımıyor. Ligi daha önce de 5\'inci bitirdik 2016-2017 sezonunda ama Avrupa\'ya gidemedik. Bizim hedefimiz o zaman da şimdi de aynı. İnşallah bu sene Avrupa hedefini gerçekleştirmek istiyoruz.\"

\"TÜRKİYE KUPASI\'NI DA CİDDİYE ALIYORUZ\"

Antalyaspor\'un Ziraat Türkiye Kupası\'nda da başarıyla mücadele ettiğine değinen Süğlün, \"Türkiye Kupası\'nda şampiyon olmayı, ilki başarmayı çok isteriz. Her zaman hayalimizde ve içimizde olan bir şey. Daha önce final oynamıştık. Kupanın bizde ayrı değeri var. Kupa maçlarında genç oyuncuları denedik. Alt yapıdan oyuncular oynadı. Kupa maçları onları da görmek adına bize katkı sağlıyor. Türkiye Kupası\'nı da ciddiye alıyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz\" diye konuştu.

