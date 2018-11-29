Antalyaspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -



ANTALYASPOR, cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacak. Kırmızı beyazlılar maçın hazırlıklarına Atilla Konuk Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar, antrenmanın basına kapalı ikinci bölümünde taktik çalıştı. Korkmaz, futbolcularından topa sahip olmalarını ve daha fazla mücadele etmelerini istedi.

Antrenmana sakatlığı nedeniyle Doukara katılmadı. Charles ise takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde salonda çalışmalarına devam etti.

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- Antrenmandan detaylar



(FOTOĞRAFLI)