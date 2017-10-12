T24 LogoT24 Logo
Spor

Antalyaspor'da Göztepe hazırlığı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR, cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını teknik direktör Leonardo Araujo yönetiminde yaptığı taktik antrenmanla sürdürdü

12 Ekim 2017 14:56

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR, cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını teknik direktör Leonardo Araujo yönetiminde yaptığı taktik antrenmanla sürdürdü. Salih, Zeki ve Yekta\'nın sakatlığı nedeniyle katılmadığı antrenmanda Sakıb ile William takımdan ayrı çalıştı.
Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Antalyaspor, cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, Atilla Konuk Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Kırmızı beyazlı futbolcular ile teknik heyet meme kanserinde farkındalık yaratmak için \'Meme Kanserinden Korkma! Farkında Ol! Geç Kalma!\" yazılı pankartla antrenman öncesi fotoğraf çektirdi.
Teknik direktör Leonardo Araujo yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Topla eğitsel oyun oynayan kırmızı beyazlıların antrenmanda neşeli olduğu gözlendi.
İzlemeye kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ikinci bölümünde teknik direktör Araujo, futbolcularına taktik çalıştırdı. Salih, Zeki ve Yekta\'nın sakatlığı nedeniyle katılmadığı antrenmanda Sakıb ile William takımdan ayrı çalıştı.
Antalyaspor\'un Göztepe ile oynayacağı maçta Salih, Zeki ve William sakatlığı, Sakıb ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Yekta\'nın ise yapılacak son kontrollerinin ardından oynayıp oynayamayacağı belirlenecek.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YILDIRIMANTALYA DHA ANTALYASPORGöztepeLeonardo AraujoSalih ZekiYektaSakıbWilliamSüper LigAntalyasporKırmızıAtilla Konuk TesisleriKanserinden Korkma! Farkında Ol Geç Kalma!"TeknikToplaAraujoAntalyaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24