Antalyaspor'da Göztepe hazırlığı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR, cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını teknik direktör Leonardo Araujo yönetiminde yaptığı taktik antrenmanla sürdürdü. Salih, Zeki ve Yekta\'nın sakatlığı nedeniyle katılmadığı antrenmanda Sakıb ile William takımdan ayrı çalıştı.

Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Antalyaspor, cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, Atilla Konuk Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Kırmızı beyazlı futbolcular ile teknik heyet meme kanserinde farkındalık yaratmak için \'Meme Kanserinden Korkma! Farkında Ol! Geç Kalma!\" yazılı pankartla antrenman öncesi fotoğraf çektirdi.

Teknik direktör Leonardo Araujo yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Topla eğitsel oyun oynayan kırmızı beyazlıların antrenmanda neşeli olduğu gözlendi.

İzlemeye kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ikinci bölümünde teknik direktör Araujo, futbolcularına taktik çalıştırdı. Salih, Zeki ve Yekta\'nın sakatlığı nedeniyle katılmadığı antrenmanda Sakıb ile William takımdan ayrı çalıştı.

Antalyaspor\'un Göztepe ile oynayacağı maçta Salih, Zeki ve William sakatlığı, Sakıb ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Yekta\'nın ise yapılacak son kontrollerinin ardından oynayıp oynayamayacağı belirlenecek.

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