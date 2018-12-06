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Spor

Antalyaspor'da Bursaspor hazırlığı sürüyor

Tolga YILDIRIM-Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)  Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçın hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti

06 Aralık 2018 15:37

Tolga YILDIRIM-Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) 
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçın hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında Antalyaspor, deplasmanda pazar günü Bursaspor ile karşılaşacak. Atilla Konuk Tesisleri\'nde Kırmızı beyazlı ekip teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yağmurlu havada gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı beyazlılar daha sonra kuvvet ve kondisyon çalıştı. 
Antrenmanın basına kapalı ikinci bölümünde ise teknik direktör Bülent Korkmaz, futbolcularına taktik çalışması yaptırdı.
Antrenmanda sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Doukara, fizyoterapist gözetiminde koşu yaptı. Teknik direktör Bülent Korkmaz da golcü futbolcuyla bir süre sohbet edip sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Antrenmandan detay

(FOTOĞRAFLI)


 

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