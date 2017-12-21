Antalyaspor'da 4 eksik

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) - SÜPER Lig\'in 17\'nci haftasında Antalyaspor yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor\'da 4 oyunca sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor arasındaki Akdeniz derbisi, Antalya Stadı\'nda yarın saat 20.00\'da başlayacak. Kentin Süper Lig\'deki iki takımı puan mücadelesi verecek. Puan cetvelinde alt sıralarda yer alan Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak, devre arasına galibiyetle girmeyi hedefliyor. Teknik direktör ve başkanın görevden ayrılmasıyla ligde kötü günler geçiren Antalyaspor\'da, takım, altyapı koordinatörü David Badia yönetiminde hazırlandı.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Eto\'o\'nun Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği maç günü yapılacak kontrollerde belirlenecek. Antalyaspor\'da sakatlığı nedeniyle Salih, Sandro, Danilo ve Djoruou bu maçta forma giyemeyecek. Badia\'nın, antrenmanlarda takımla çalışan Nasri\'ye görev vermesi bekleniyor.

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