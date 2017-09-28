Antalyaspor'da 4 eksik

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR, Süper Lig\'in 7\'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına altyapı gelişim direktörü David Badia yönetiminde devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri\'nde altyapı gelişim direktörü David Badia gözetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Kırmızı beyazlılar top kapma ve pas çalışmasının ardından küçük sahada taktiksel çalışma yaptı. Salih\'in sakatlığı nedeniyle yer almadığı antrenmanda Zeki\'nin takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde tedavisi devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Sandro ise daha sonra fizyoterapist gözetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Antalyaspor\'un cumartesi günü saat 14.00\'da oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlıkları bulunan Salih, Zeki ve Sandro ile kart cezalısı Yekta forma giyemeyecek.

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