Antalyaspor'da 3 puan coşkusu

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA)

Antalyaspor\'un uzatma dakikalarında 2 gol atarak kazandığı Çaykur Rizespor maçı sonrası sahada ve soyunma odasında futbolcular büyük sevinç yaşadı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, soyunma odasında futbolcuların galibiyet coşkusuna ortak oldu.

Spor Toto Süper Lig\'de Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor\'u uzatma dakikalarında attığı 2 golle mağlup etti. Lige Kayserispor yenilgisiyle başlayan ardından geriye düştüğü maçta Atiker Konyaspor ile sahasında 3-3 berabere kalan ve Beşiktaş\'ı deplasmanda 3-2 yenen kırmızı beyazlılar, yakaladığı çıkışı Çaykur Rizespor maçında da sürdürdü. Ligde son 3 maçını kaybetmeyen Antalyaspor, Çaykur Rizespor galibiyeti ile puanını 7\'ye yükseltti. Kulüpteki ekonomik sıkıntılar sonrası başkan değişikliği yaşanan Antalyaspor\'da Çaykur Rize galibiyetiyle teknik direktör Bülent Korkmaz ve oyuncuları, moral yükseltti.

BAŞKAN ÖZTÜRK VE FUTBOLCULARIN SEVİNCİ

Çaykur Rizespor karşılaşmasında 1-0 yenik durumda olmasına rağmen kazanmak için mücadelesini sürdüren kırmızı beyazlılar uzatma dakikalarında atılan 2 gol sonrası büyük sevinç yaşandı. Futbolcular sahada kendilerini 90 dakika destekleyen taraftarla üçlü çekti. Antalyaspor\'un galibiyet sevinci soyunma odasında da devam etti. Yeniden göreve geldikten sonra ilk maçta galibiyet sevinci yaşayan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, soyunma odasında teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Soyunma odasındaki galibiyet kutlamasında Öztürk, futbolcuların coşkusuna ortak oldu.

MEVLÜT ATTI, DİEGO YILDIZLAŞTI

Karşılaşmada Antalyaspor\'da yeni transfer Mevlüt Erdinç de forma giydiği ilk maçta gol attı. Kırmızı beyazlılarda Diego performansıyla beğeni topladı. Mevlüt\'ün golünde gol pasını veren Diego, maçın son dakikalarında da takımına penaltı kazandırarak, galibiyette önemli rol oynadı. Diego, bu sezon forma giydiği maçta 4 gole direk katkı sağlayarak, 2 gol attı 2 de asist yaptı.

FUTBOLCULARDAN GALİBİYET YORUMU

Karşılaşma sonrası galibiyeti sevincini doyasıya yaşayan futbolculardan Doğukan Sinik, \"Çok anlamlı bir 3 puan. Bu güzel ve onurlu mücadele için bütün abilerimin ayaklarına emeklerine sağlık. 90 dakika bizi destekleyen hiç susmayan büyük Antalyaspor taraftarına sonsuz teşekkür\" dedi.

Zeki Yıldırım da \'Biz bitti demeden bitmez\' sözleriyle galibiyeti kutladı.

Antalyaspor\'a galibiyeti getiren isimlerden Diego, \"Gurur duyuyorum. Asla pes etmemek bizim özelliğimiz. Muhteşem bir gece geçirdik ve 3 puan kazandık\" diye konuştu.

Antalyaspor\'un ilk golünü atan Mevlüt Erdinç ise takım arkadaşlarını tebrik ederek, taraftarıyla stadın muhteşem atmosfere sahip olduğunu vurguladı.

Milli maç nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Antalyaspor\'da teknik direktör Bülent Korkmaz futbolcularına 3 gün izin verdi. Kırmızı beyazlılar iznin ardından Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayacak.

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