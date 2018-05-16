Antalyaspor'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erecek

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) - ANTALYASPOR\'da kadroda sıklıkla yer alan Charles, Deniz Kadah, Emre Güral, Chico, Danilo, Celustka, Ozan Evrim Özenç, Sakıb Aytaç, Yekta Kurtuluş, Zeki Yıldırım\'ın sözleşmesi sezon sonu bitecek.

Spor Toto Süper Lig\'de bu sezon hedeflerine ulaşamayan ve ligden düşme endişesinden son hafta kurtulan Antalyaspor\'da yönetim gelecek sezonun kadro yapılanmasına başladı. Kırmızı-beyazlı yöneticiler, futbolcuların büyük bölümünün gelecek sezon da Antalyaspor\'da kalmasını planlıyor ancak kadroda sık yer alan 10 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Antalyaspor\'da sezon sonunda Charles, Deniz Kadah, Emre Güral, Chico, Danilo, Celustka, Ozan Evrim Özenç, Sakıb Aytaç, Yekta Kurtuluş, Zeki Yıldırım\'ın sözleşmesi bitecek.

Futbolcularıyla gelecek sezon yapılanması için ön görüşme yapan kırmızı-beyazlı yöneticiler, 10 isimle yeniden masaya oturacak. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile uzun vadede çalışmak istediğini açıklayan Antalyaspor yönetimi, deneyimli teknik adamın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütecek. Antalyaspor yönetimi kulübün ekonomik yapısını ön planda tutarak yıldız futbolcu transferi gerçekleştirmeyecek.

Antalyaspor\'da Djourou, Diego, Ferhat Kaplan, Hakan Özmert, Musa Nizam, Salih Dursun\'un sözleşmesi gelecek yıl Mayıs\'ta bitecek. Maicon, Jevtovic, Doukara, Boffin, Nazım Sangare, Vainqueur\'un ise 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Harun Alpsoy\'un sözleşmesi ise 2021 de sona erecek.

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