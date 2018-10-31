Antalyaspor- Yomraspor: 4-1

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

STAT: Antalya

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Önder Yılmaz (xx), Utku Tunavelioğlu (xx)

ANTALYASPOR: Ferhat (xx)- Osman (xx), Bahadır (xx), Musa Nizam (xx), Birkan (xx), Vainqueur (xx), Zeki Yıldırım (xx), Danilo (xx)(Dk. 91 Fehmi), Olcan (x)(Dk. 69 Barrada xx), Serdar Özkan (xx), Mevlüt (x)(Dk. 76 Harun x)

YOMRASPOR: Tunahan (xx) - Yaşar Kaan (xx)(Dk. 71 Yasin xx), Mehmet Can (xxx), Erhan (xxx), Sinan (xxx), Zafer (xx)(Dk. 79 Barış)(Dk. 108 Hüseyin), Bilal (xx)(Dk. 64 Ali Özgür xxx), Şenol (xx), Hamit (xx), Muhammet Mahmut (xxx), Münür (xx)

GOLLER: Dk.121 (P) Barrada (Antalyaspor) - Dk. 101 Ali Özgür (Yomraspor)

SARI KARTLAR: Zeki Yıldırım, Musa Nizam, Vaınqueur, Bahadır, Serdar Özkan (Antalyaspor) - Hamit, Barış, Erhan, Yasin (Yomraspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Eleme Turu\'nda Antalyaspor ile Trabzon temsilcisi Yomraspor karşılaştı. Ev sahibi Antalyaspor maçı penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanarak bir üst tura yükseldi.

36\'ncı dakikada Yomraspor\'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında top kale önüne düştü. Hamit topa hamle yapacağı sırada kaleci Ferhat yatarak tehlikeyi önledi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0\'lık skorla sona erdi.

54\'üncü dakikada sağ kanattan Osman\'ın ortasında, Mevlüt\'ün penaltı noktası üzerinden cılız vuruşu kaleci Tunahan\'da kaldı.

68\'inci dakikada Osman\'ın ceza alanı çizgisi üzerinden sert şutunu kaleci Tuhanan tokatladı.

83\'üncü dakikada Yomraspor kale önünde oluşan karambolde Danilo topa istediği gibi vuramayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Maçın normal süresi 0-0 sona erdi.

98\'inci dakikada Barrada sağ kanattan topla ceza alanına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Tunahan topu tokatlayarak üstten kornere gönderdi.

101\'inci dakikada ani gelişen Yomraspor atağında Barış\'ın ara pasında topla buluşan Ali Özgür, kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

120+1\'nci dakikada Yasin ceza alanı içinde topa elle müdahalede bulununca hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Barrada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Maçın uzatma sürelerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltılara geçildi.

Penaltı atışlarında Antalyaspor\'dan Bahadır, Abdelazi ve Birkan\'ın penaltılarını gole çevirirken, Musa Nizam kaçırdı. Konuk takımdan Şenol, Münür ve Yasin penaltıları kaçırdı.

Mücadele ev sahibi ekibin 4-1\'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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