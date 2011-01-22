-ANTALYASPOR VE FENERBAHÇE MAÇINA TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ ANTALYA (A.A) - 22.01.2011 - Spor-Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmaya taraftarlar yeterli ilgiyi göstermedi. Medical Park Antalyasporlu futbolcular ısınmak için sahaya çıkarken, üzerinde ''Kemik iliği nakli hayata bağlar'' yazılı pankartı taşıdılar. Taraftarlar Antalyasporlu futbolculara büyük ilgi gösterdi. Medical Park Antalyasporlu ve Fenerbahçeli futbolcular, sahaya ''Anadolu'nun zirvesinde buluşalım. 25 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Erzurum 2011'' yazılı pankartı taşıyarak çıktılar. İki takım tribünlerinde de boşluklar görüldü. Karşılaşmaya taraftarların ilgi göstermeme sebebi olarak, Mardan Stadı'nın kent merkezine uzaklığı ve yolunun yeterince geniş olmaması ile bilet fiyatlarının kale arkası 100, açık 125, kapalı tribünün ise 150 lira olması gösterildi. Maça ulaşmak için taraftarlar yüzlerce metre araç kuyruğu oluşturdu. Maç saatinden yaklaşık 45 dakika önce ısınmak için sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolculara, sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Futbolcuları tek tek tribüne çağıran taraftarlar, en fazla ilgiyi Emre, Niang ve Alex'e gösterdi. Antalyaspor tribünlerindeki ''Kent mızıkacıları'' isimli bando takımı renkli görüntüler oluşturdu. Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümde ''Karşılıksız...Ölesiye'' yazılı pankart astı. Antalyasporlu taraftarlar ise ''Dünyanın en güzel şehrine stat istiyoruz'', ''Sayın Başbakanım stat istiyoruz'', ''Antalya Arena istiyoruz'' yazılı pankartlarla isteklerini dile getirdiler. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, karşılaşmayı protokol tribününden, Antalyaspor Başkanı Hasan Akıncıoğlu ile birlikte takip etti. Maçtan yaklaşık yarım saat önce Mardan Stadı'na gelen Yıldırım, bir süre stadı inceledi. Medical Park Antalyaspor ile Fenerbahçe, tarihlerinde 32. defa karşılaştılar. Daha önce oynanan 31 karşılaşmanın 22'sini Fenerbahçe, 3'ünü ise Antalyaspor kazandı. İki takım arasında oynana 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, rakip fileye 61 gol atarken, Antalyaspor ise 23 gol ile cevap verdi. Fenerbahçe'de karşılaşmanın 18 kişilik kadrosuna giremeyen yabancı oyuncular Guiza, Bilica ve Christian, mücadeleyi tribünden takip etti. Kamp sürecince sakatlığı bulunan Niang ise ilk 11'de sahaya çıktı.