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Spor

Antalyaspor, Vainqueur ile 3 yıllığına anlaştı (2)

ANTALYASPOR'UN YENİ TRANSFERİ VAİNQUEUR YOLA ÇIKTI Süper Lig'de Eto'o, Nasri, Menez, Djuorou Maicon gibi yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla dikkati çeken Antalyaspor'un yeni transferi Vainqueur, Antalya'ya gelmek için Fransa'dan yola çıktı

03 Eylül 2017 16:56

ANTALYASPOR\'UN YENİ TRANSFERİ VAİNQUEUR YOLA ÇIKTI
Süper Lig\'de Eto\'o, Nasri, Menez, Djuorou Maicon gibi yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla dikkati çeken Antalyaspor\'un yeni transferi Vainqueur, Antalya\'ya gelmek için Fransa\'dan yola çıktı.
500 bin Euro bonservis bedeliyle Roma\'dan 3 yıllığına transfer olan 28 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu yarın sağlık kontrolünden geçecek. Antalyaspor yönetimi salı günü Atilla Konuk Tesisleri\'nde düzenleyeceği törende Fransız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray\'ın da bir dönem transfer listesinde yer alan Vainqueur\'in kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan imzanın ardından takımıyla ilk antrenmanına çıkacak. Kırmızı beyazlı taraftarlar, saat 20.00\'da Antalya\'da olması beklenen oyuncuyu havalimanında karşılayacak.
Antalyaspor Nasri, Djuoruo, Menez, Maicon, Boffin, Aydın, Musa, Sangare\'in transfer ettiği geçen sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen Drole ve Salih\'le de sözleşme imzaladı. Kırmızı beyazlılar, Vainqueur kadrosuna dahil ederek 11\'inci transferini gerçekleştirecek.
WİLLİAM VAİNQUEUR’İN KARİYERİ
Kariyeri boyunca 304 maça çıkan Fransız orta saha oyuncusu 9 gol atıp, 13 asist yaptı. Futbola Nantes takımının alt yapısında başlayan 28 yaşındaki oyuncu, daha sonra sırasıyla Belçika ekiplerinden Standart Liege, Rusya ekiplerinden Dinamo Moskova, İtalya ligi ekiplerinden Roma ve Fransa ligi ekiplerinden Marsilya’da forma giydi.

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