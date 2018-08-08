Antalyaspor U21'den Finlandiya Süper Ligi'ne transfer oldu

Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA)

Antalyaspor U21 takımı oyuncusu Ahmet Uğur Özder, Finlandiya Süper Ligi (Veikkausliiga) ekiplerinden Seinajoki (SJK) takımına transfer oldu.

Serik Belediyesor altyapısından yetişen ve Antalyaspor U21 takımında forma giyen forvet oyuncusu Ahmet Uğur Özder, Finlandiya Süper Ligi ekiplerinden Seinajoki ile 1+1 sözleşme imzaladı. Serik Belediyespor U-16 ve U-17 futbol takımlarının yanı sıra hentbol takımında da forma giyen Ahmet Uğur Özder geçen yıl Antalyaspor U21 takımına transfer oldu. Burada oynadığı futbolla dikkati çeken Özder, geçen hafta Seinajoki sözleşme imzaladı. Ahmet Uğur Özder, yeni takımıyla idmana çıktı.

\"CENGİZ ÜNDER GİBİ BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM\"

Finlandiya Süper Ligi\'nde mücadele eden Seinajoki\'ya transfer olduğu için mutlu olduğunu kaydeden Özder, \"Hayalim Avrupa liglerinde oynamaktı. Cengiz Ünder gibi başarılı olmak istiyorum. İnşallah burada kalıcı olurum. Çok çalışarak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

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