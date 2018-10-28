Antalyaspor- Trabzonspor:1-1

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) -

STAT: Antalya

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Samet Çiçek (xx)

ANTALYASPOR : Boffin(xx) - Cissokho (xx), Diego (xx), Salih(xx), Sangare(xx), Chico(xx), Doğukan(x) (Dk. 82 Serdar Özkan), Hakan(xx)(Dk. 61 Zeki x), Yekta (xx)(Dk. 75 Mevlüt x), Maicon(xx), Doukara (xxx)

TRABZONSPOR:Onur(xx) - Zeki Yavru(x), Hosseini(xx), Toure(xx), Novak(xx), Olcay(x) Dk. 81 Vahıd Amiri), Sosa(xx), Onazi(xx), Yusuf(x)(Dk.75 Abdülkadir x), Rodellega (xx)(Dk. 90 Ekuban), Burak(xxx)

GOL: DK. 15 Doukara (Antalyaspor) - Dk. 28 (P) Burak Yılmaz (Trabzonspor)

SARI KART: Cissokho, Chico (Antalyaspor) - Burak Yılmaz (Trabzonspor)

SPOR Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Antalyaspor sahasında Trabzonspor\'la 1- 1 berabere kaldı. Trabzonspor\'da başlangıç 11\'inde yer alan Pereira, ısınma bölümünde hastalığı nedeniyle kendini iyi hissetmediğini sağlık ekibine ileterek soyunma odasının yolunu tuttu. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bu oyuncunun yerine Zeki Yavru\'yu ilk 11\'de sahaya sürdü. Seremoniye Antalyasporlu futbolcular, Türk bayrağı taşıyan çocuklarla çıktı. Antalyaspor taraftarları karşılaşma boyunca hakem Yaşar Kemal Uğurlu\'yu ıslıklayarak protesto etti.

2\'nci dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışı sağ çaprazda önünde bulan Yekta\'nın şutu kaleci Onur\'da kaldı.

6\'ncı dakikada orta alandan aldığı kısa pasla topla buluşan Maicon, meşin yuvarlağı sağına çekip kaleye şutladı ancak kaleci gole izin vermedi.

15\'inci dakikada Yekta\'nın pasında topla buluşan Doukara\'nın ceza sahasın dışında yerden sert vuruşunda top sol direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

23\'üncü dakikada Sosa\'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf, ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şut çekti. Savunmaya çarpan top, kornere çıktı.

27\'nci dakika Cissokho, ceza sahası içinde topla hareketlenen Burak Yılmaz\'ı formasından çekerek düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

28\'inci dakikada penaltı atışı kullanan Burak Yılmaz, skora denge getirdi: 1-1.

31\'inci dakikada aldığı topla sol kanattan ceza sahasına giren Rodallega\'nın sert şutunu kaleci son anda ayaklarıyla çıkardı.

40\'ıncı dakikada ceza sahası sol çaprazında Olcay\'la paslaşan Burak\'ın sert şutunu kaleci kontrol etti.

51\'inci dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Özmert ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte hareketlenen Diego\'nun kafa vuruşunda yerden seken top dışarı çıktı.

54\'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Zeki Yavru, ceza sahası içine meşin yuvarlağı ortaladı. Penaltı noktasının hemen önünde hareketlenen Rodallega\'nın rövaşata vuruşunda top auta çıktı.

61\'inci dakika sağ kanattan Hakan\'ın kullandığı kornerde ön direkteki Maicon topu arka direğe aşırttı. Doukara\'nın gelişine şutu savunmadan döndü.

69\'uncu dakikada Burak Yılmaz\'ın yaptığı ortada Rodallega\'nın şutunda top auta gitti.

71\'inci dakikada ceza sahasında dışında topla buluşan Doğukan, kaleyi cepheden gören noktadan kaleye şut çekti. Kaleci Onur Kıvrak son anda yaptığı müdahaleyle topu kornere çeldi.

83\'üncü dakikada Maicon\'un uzun pasında topla buluşan Doukara\'nın şutunda kaleci Onur iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol ederek gole izin vermedi.

84\'üncü dakikada Rodallega\'nın kısa pasıyla topla buluşan Burak Yılmaz\'ın vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.

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