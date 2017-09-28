Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo: "Çok büyük hedeflerimiz var"

Antalyaspor\'un 2 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı teknik direktör Leonardo Araujo, düzenlenen törende, \"Önemli şeyler başarmak için çok büyük hedeflerimiz var\" dedi.

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından bir dönem Milan ve Inter\'i çalıştıran Leonardo Araujo ile anlaştı. Brezilyalı teknik adam Leonardo Araujo, kırmızı-beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Antalyaspor\'un Atilla Konuk Tesisleri\'nde düzenlediği törende Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Brezilyalı teknik direktörle bir haftadır iletişim halinde olduklarını belirtti. 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını anlatan Öztürk, Brezilyalı teknik adamın takıma çok şey katacağına inandığını vurguladı.

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK: \"GENÇ, VİZYONU OLAN AMA AYNI ZAMANDA AÇ, HALA DOYMAMIŞ\"

Leonardo tercihinin nedenlerini açıklayan Öztürk, \"Bu süreçte yeni hoca kararı çok önemliydi. Genç, vizyonu olan ama aynı zamanda hedefleri olan, aç, hala doymamış, çok enternasyonal, 6 dil konuşan, hem oyuncu hem de hocalık kariyeri çok güçlü isim. Bunun dışında sportif direktörlüğü olması bizim için artı. Kulüp yönetiminin nasıl olacağını biliyor. Ben kulübümüze çok faydası olacağına inanıyorum\" diye konuştu.

LEONARDO: \"BÜYÜK HEDEFİMİZ VAR\"

Brezilyalı teknik direktör Leonardo ise Antalyaspor\'da olmaktan çok memnun olduğunu dile getirdi. Anlaşma sürecinde yoğun bir hafta geçirdiğini aktaran Leonardo, şöyle konuştu:

\"Benim için çok önemli bir haftaydı. Maçı izledikten sonra biraz da takımın yapısını inceleme fırsatım oldu. Her şey çok hızlı gelişti. Bir hafta önce burada olacağımı düşünemiyordum, öyle bir fikrim yoktu. Önemli oyuncular var takımda Eto\'o, Menez, Nasri, William gibi. Burada her şey benim için pozitif düşünce oldu. Büyük bir tutkuyla işime hemen başlamak istiyorum. Önemli şeyler başarmak için çok büyük hedefimiz var. Zamana ihtiyacımız var ama kulüp ve şehir için çok büyük hedeflerimiz olduğunu söyleyebilirim.\"

\"BASKI NORMAL BİR ŞEY\"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Leonardo, takımın şu anda ligde iyi konumda bulunmamasının kendisi ve takımın üstünde baskı oluşturup oluşturmayacağı yönündeki soru üzerine, \"Bence futbolda baskı normal bir şey. Oyuncuları motive eden de budur. Bundan doğal bir şey yok. Sağlıklı bir baskı varsa benim için iyi bir şeydir. İnsanlar başarı istiyorsa bu yapıyla gerçekleştirebilir. Ama tabi ki pozitif şekilde bunu değerlendirmek lazım. Yönetim, taraftar ve futbolcular bir araya gelerek bunu pozitif değerlendirmeli\" dedi.

\"BAŞLANGIÇ HEDEFİ KAYBEDİLEN PUANLARI KURTARMAK\"

Antalyaspor\'un geçen sezon ligi 5\'inci sırada bitirdiği ve bu sezon taraftarın daha üst sıraları hedeflediğini hatırlatması üzerine ise Leonardo, \"Hedef olarak yapabiliriz\" diye yanıtladı. Ligdeki 6 haftada Antalyaspor\'un iyi pozisyonda bulunmadığına değinen Leonardo, \"Bizim önceliğimiz bulunduğumuz pozisyondan çıkmak. Tabii ki kaybedilen puanları kurtarmak mümkün, bunu yapabiliriz. Eğer inanmazsanız kaybedilen puanları kurtaramazsınız. Kendi futbolumuzu yaratıp, her maç üzerine katıp, maç maç düşünmek gerekiyor. Geçen yıl 5\'inci bitiren takım var. Bu sezon kötü başlayan takım var. Temel olarak başlangıç hedefi kaybedilen puanları kurtarmak, bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirmek\" diye konuştu.

LEONARDO, ETO\'O HAKKINDAKİ SORUYA: \"BEN BİLE ÖNÜMÜZDEKİ YIL İTİBARİYLE DENENİYORUM\"

Gazetecilerin \"Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Eto\'o\'nun gelecek sezon da takımda kalmasını düşünür müsünüz?\' sorusuna ise Leonardo, şöyle cevap verdi:

\"Takım şu anda yeni teknik direktör değiştirdi. Bu önemli değişiklik. Takımda teknik direktör değişikliğiyle ilgili yeni fikirler oluşacaktır. Tabii ki ben şu anda \'yeni oyuncular gelecek\' demek istemiyorum. Kulüp karar verecek buna. Şu anda oluruna bırakmamız gerekiyor olayları. Birlikte, ilerleyen zamanda karar vereceğiz. Geleceğimizi ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ben bile önümüzdeki yıl itibariyle deneniyorum diyebilirim. Bu şekilde oluyor futbolda her şey.\"

\"HER ŞEY MÜKEMMEL\"

Antalyaspor\'a gelişinin çok hızlı geliştiğini anlatan Leonardo, 1 haftalık görüşme sürecinin kendisini etkilediğini ve çok hızlı geliştiğine değindi. Teklifi sürpriz olarak tanımlayan Leonardo, Antalyaspor hakkında aldığı her bilginin kendisine pozitif ulaştığını söyledi. Kentin iklim ve ortamının mükemmel olduğunu aktaran Leonardo, bunlardan dolayı Antalyaspor\'u tercih ettiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Osmanlıspor maçında tribünden maçı izlediğini hatırlatan Leonardo, pazartesi akşamı olmasına rağmen tribünlerin çoğunun dolu olmasından çok etkilendiğini dile getirdi.

ÖZTÜRK: \"ÇALIMBAY İSMİNİ ALTIN HARFLERLE YAZDIRMIŞTIR\"

Gazetecilerin sorusunu üzerine Antalyaspor Başkanı Öztürk, Rıza Çalımbay, hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

\"Geçen sene Rıza hocanın emeği çok büyük ki, tarihin en iyi dönemini yaşadık. Bu sene beklentilerin altındaki başlangıçtan yol ayrımına gittik. Daha iyi olacağını düşünseydik yolları ayırma kararını almazdık. Farklılığa ihtiyaç olduğunu düşündük. Geçen sene de benzer aksiyon almıştık. Maalesef futbolda bugün ve gelecek planlaması var. Rıza hoca çok büyük emek vermiştir ve Antalyaspor tarihine ismini altın harflerle yazdırmıştır. Ama bugün ki şartlar farklı, takımın hedefi, oyuncular, gitmek istediğimiz yerde farklılıklar var. Elimizden gelen en iyi seçeneği yaptık. Taraftarımız bize güvensin.\"

\"BİZE GELEN TRANSFER TEKLİFİ YOK\"

Öztürk, Eto\'o hakkında soruya ise başkanlığa geldiği günden itibaren Eto\'o\'nun transferi hakkında konuşulduğunu belirtti. Eto\'o\'nun takım kaptanı ve önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken Öztürk, \"Teknik ekip de işine ısındıktan sonra gelecek planlaması sadece Eto\'o için değil bütün takımla yapılacaktır. Şu anda \'Şöyle olacak, böyle olacak\' diyemem. Yönetim olarak aldığımız bir karar yok. Antalyaspor futbolcusudur, kaptanıdır. Antalyaspor\'a emeği olmuştur. Şu anda gelecek ile ilgili planlamamız oluşmadı\" dedi.

\"TRANSFER TEKLİFİ YOK\"

Eto\'o\'nun adının Göztepe ile anıldığının belirtilmesi üzerine Öztürk, kendilerine gelen hiçbir transfer teklifi olmadığını söyledi.

SİVAS DEPLASMANINDA TAKIMIN BAŞINDA

Antalyaspor\'un, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırması sonrasında anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Leonardo Araujo, Osmanlıspor karşılaşmasını tribünden izlemişti. Leonardo Araujo, Sivas deplasmanında takımın başında yer alacak.

LEONARDO\'NUN KARİYERİ

Kariyerinde 2009-10 sezonunda Milan, 2010-11 sezonunda ise Inter\'i çalıştıran Leonardo, Inter ile İtalya Kupası\'nı kazandı. 48 yaşındaki Leonardo daha sonra Paris Saint Germain\'de 6 ay sportif direktör olarak görev yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ali Şafak Özürtük açıklamalar

- Leonardo açıklamalar

- İmza töreninden detaylar

HABER: Tolga YILDIRIM - KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, (DHA) - (FOTOĞRAFLI)